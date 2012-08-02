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Airbnb становится больше, чем просто платформой для аренды жилья

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Airbnb становится больше, чем просто платформой для аренды жилья
Компания Airbnb сделала еще один важный шаг, чтобы удерживать пользователей в своем приложении. На этот раз функция будет предлагать путешественникам то, что все любят — хорошую еду.



Сегодня компания анонсировала сотрудничество с приложением Resy для бронирования столиков в ресторанах, что позволит клиентам бронировать места в 650 заведениях в 16 городах США. «Рестораны» на платформе Airbnb — последнее дополнение к инициативе «поездки», которое превращает приложение во всеобъемлющую туристическую компанию. Раздел «экскурсии», который появился на Airbnb в ноябре 2016 году, рекомендует местные достопримечательности, предоставляет путеводители, курированные клиентами Airbnb, а также рекламирует оплачиваемые впечатления.

В январе 2017 года Airbnb инвестировала $ 13 млн в компанию Resy, базирующуюся в Нью-Йорке, которая насчитывает около 1,6 млн пользователей. Компания помогает ресторанам управлять резервированием столиков. До этого момента неизвестно какой долей обладает Airbnb в проекте Resy.

Компания Airbnb меняет традиционное представление о рынке аренды жилья, убеждая обычных людей сдавать свои дома и свободные комнаты с помощью платформы. Компания, основанная в 2008 году, теперь является четвертым по величине стартапом, насчитывая 4 млн жилых помещений по всему миру. В последнем инвестиционном раунде серии F Airbnb привлекла $ 450 млн при оценке более $ 30 млрд.

В последнее время рост компании замедлился на ключевых рынках по всему миру, что частично связанно с агрессивным регулированием краткосрочной аренды жилья в крупных городах. Расширение раздела развлечений должно создать Airbnb дополнительный источник дохода. Единственное, что остается неизвестным, это успех сервиса. Зачем гостям резервировать столик в ресторане с помощью Airbnb и Resy, а не популярных аналогов OpenTable и Yelp?

Компания оценивает расходы клиентов на рестораны в $ 6,5 млрд за последние 12 месяцев. Данные получены из внутренних отчетов компании и опроса гостей Airbnb о расходах во время путешествий. Кроме того, почти половина отдыхающих ищут рекомендации местных ресторанов в новых городах, а 3 из 10 пытаются изо всех сил найти хорошие заведения, которые не являются туристическими ловушками.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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