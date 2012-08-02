Как Tesla обманывает своих работников

Стивен Платт, бывший сотрудник Tesla на фабрике Фремонт, утверждает то, что его уволили из компании за день до его однолетнего юбилея, не позволив ему купить акции, которые положено получить после 12 месяцев работы.
В иске говорится, что Платт имеет право купить 625 из 2500 акций по цене $ 27,37 за штуку после года работы в компании. Он начал работать на фабрике Фремонт 27 августа 2012 года, но его официально уволили 26 августа 2013 года. Платт утверждает, что он все еще имеет право на покупку акций, поскольку закончил полные 12 месяцев работы. Он ищет других пострадавших, чтобы подать групповой иск, поскольку Платт считает, что не менее 200 других сотрудников разделили его участь.
Иск был подан в Верховный суд Калифорнии в Окленде с требованием предоставить право покупки акций на основании первоначальных условий контракта. Представители Tesla прокомментировали дело: «Хотя технически Платт не имеет права на покупку акций, мы взглянем на обстоятельства и примем справедливое решение. Это всегда наш руководящий принцип».
Акции Tesla резко выросли в цене за последние шесть месяцев, а сейчас торгуются на рекордно высоком уровне. Еще недавно все сравнивали рыночную капитализацию Tesla с такими производителя, как General Motors и Ford. Если Платту позволят купить 625 положенных ему акций, он заплатит за них менее $ 9000
. Согласно Bloomberg, если ему разрешат их купить — Платт получит акции на сумму более $ 240,000
.
Платта наняли в качестве главное специалиста по инструментам на фабрике Fremont. В 2012 году ему прислали «Заключительное письменное предупреждение», в котором сообщалось о проблемах с исполнением должностных обязанностей. Платт утверждает, что уведомление пришло в ответ на сообщение о травме, связанной с работой.
Условия работы на заводе Fremont стали центром общественного внимания, поскольку компания наращивает производство Model 3. Часть рабочих призывает к созданию профсоюза, требует повышения заработной платы и изменения условий работы на заводе, которые являются небезопасными.
Перевод специально для mmgp.ru
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