Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,218 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как Tesla обманывает своих работников

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:06
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,681
Благодарностей: 2,093
УГ: 6
КП: 0.593
подарки
Как Tesla обманывает своих работников
Стивен Платт, бывший сотрудник Tesla на фабрике Фремонт, утверждает то, что его уволили из компании за день до его однолетнего юбилея, не позволив ему купить акции, которые положено получить после 12 месяцев работы.



В иске говорится, что Платт имеет право купить 625 из 2500 акций по цене $ 27,37 за штуку после года работы в компании. Он начал работать на фабрике Фремонт 27 августа 2012 года, но его официально уволили 26 августа 2013 года. Платт утверждает, что он все еще имеет право на покупку акций, поскольку закончил полные 12 месяцев работы. Он ищет других пострадавших, чтобы подать групповой иск, поскольку Платт считает, что не менее 200 других сотрудников разделили его участь.

Иск был подан в Верховный суд Калифорнии в Окленде с требованием предоставить право покупки акций на основании первоначальных условий контракта. Представители Tesla прокомментировали дело: «Хотя технически Платт не имеет права на покупку акций, мы взглянем на обстоятельства и примем справедливое решение. Это всегда наш руководящий принцип».

Акции Tesla резко выросли в цене за последние шесть месяцев, а сейчас торгуются на рекордно высоком уровне. Еще недавно все сравнивали рыночную капитализацию Tesla с такими производителя, как General Motors и Ford. Если Платту позволят купить 625 положенных ему акций, он заплатит за них менее $ 9000. Согласно Bloomberg, если ему разрешат их купить — Платт получит акции на сумму более $ 240,000.

Платта наняли в качестве главное специалиста по инструментам на фабрике Fremont. В 2012 году ему прислали «Заключительное письменное предупреждение», в котором сообщалось о проблемах с исполнением должностных обязанностей. Платт утверждает, что уведомление пришло в ответ на сообщение о травме, связанной с работой.

Условия работы на заводе Fremont стали центром общественного внимания, поскольку компания наращивает производство Model 3. Часть рабочих призывает к созданию профсоюза, требует повышения заработной платы и изменения условий работы на заводе, которые являются небезопасными.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Rich&Free - только безопасные инвестиции
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Илон Маск: заводские травмы работников Tesla «ранят мое сердце» Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 29 14.06.2017 19:23
Как обманывает казино tiu-bik Казино 21 09.05.2017 07:33
Tesla назвала примерные цены на зарядку своих электрокаров! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.01.2017 13:11
НБУ застраховал своих работников на 30 миллионов Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.08.2016 23:22
Элон Маск раскрыл планы компании на ближайшие 10 лет: Tesla-грузовик, Tesla-автобус.. Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 32 27.07.2016 16:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
TransferWise запускает свою платформу в Канаде
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
БайкалИнвестБанк - baikalinvestbank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватара нет
ProfessionalForex - professionalforex.ru
От Jek2008 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Stas Tikhonov
Претензия к компании MMCIS от Stas Tikhonov [ Нет выплаты ]+
От Stas Tikhonov в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватара нет
возьму кредит в размере 250$
От Dario_VTK в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Tarzan77
Претензия к компании Mill Trade от Tarzan77 [ Решена ]
От Tarzan77 в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
.     
Пользователей
423,218
Тем
489,741
Сообщений
12,200,650

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram