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Туристический гигант Expedia нацелен на глобальное расширение с помощью Биткоин

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Туристический гигант Expedia нацелен на глобальное расширение с помощью Биткоин

Туристический гигант Expedia сегодня сообщил, что имеет глобальные планы для своего расширения. В частности, новый генеральный директор Expedia Марк Окерстром нацелен на расширения своего присутствия в Европе и Азии. Для этого Expedia и принимает биткоин для бронирования отелей и авиабилетов.

Марк Окерстром заявил, что такие новые технологии как искусственный интеллект и голосовые помощники, играют доминирующую роль в сфере туризма.

По сути, Expedia - это компания, которая успешно продемонстрировала использование технологий в своих интересах и нацелена на изменения туризма благодаря новым технологиям.

Биткоин является одним из примеров использования технологий Expedia. В 2014 году, в то время как Марк Окерстром был на должности финансового директора и исполнительного вице-президента по операциям, Expedia стал одним из крупнейших туристических компаний в мире, который принял биткоин.

Объявляя о том, что компания будет принимать биткоин, Майкл Галманн, вице-президент Expedia Global Product сообщил: Expedia находится в уникальном положении, являясь одним из ведущих онлайн туристических агентств в мире, для решения разного рода проблем планирования поездок и их бронирования, приняв новейшие технологии оплаты.

Uber, Expedia и Биткоин

Марк Окерстром имеет диплом магистра (MBA) от Гарварда. Он заменяет Дара Хосровшахи, которые с недавнего времени возглавил компанию Uber.

Дара Хосровшахи возглавлял Expedia с 2005 года до сентября 2017 года. Именно под его руководством компания начала принимать криптовалюту. Однако, как сказано в недавнем пресс-релизе, Хосровшахи останется в качестве члена совета директоров Expedia.


Expedia принимает криптовалюту через Coinbase. Клиенты, желающие оплатить поездку в биткоинах будут перенаправлены на сайт Coinbase, который в свою очередь устанавливает курс для обмена.

Редактор GeekWire недавно спросил Марка Окерстром, ожидает ли он партнерства с Uber. Окерстром ответил:
Я надеюсь на это. Мы недавно с Дара встречались на прошлой неделе и провели вместе несколько часов. Я думаю, что мы сосредоточимся на этом, соответственно в пределах наших возможностей. Я думаю, что это возможно в будущем.
В ноябре 1999 года Microsoft объявил о первичном публичном размещении акций для Expedia Online Services Travel. Это было первое подразделение Microsoft, которая развертывается в публичную компанию. В то время, Expedia стал самым популярным сервисом, который насчитывает более 7 млн пользователей. Теперь, Expedia владеет и управляет несколькими продуктами, такими как Hotels.com, Trivago, Travelocity, CarRentals.com, Hotwire и Egencia.


Expedia расширяет свое присутствие по всему миру, одновременно с этим и масштабирует биткоин. На самом деле, биткоин в сфере туризма все больше становится полезным. Например, Daedalus Drones, AirBaltic и Polish Airlines также работает с биткоином.

В последнее время, туристические компании начали присматриваться к биткоину. Peach Aviation Ltd заявил, что планирует работать с криптовалютой.

Шиничи Иноуэ, генеральный директор Peach Aviation сообщил:
Мы хотим поблагодарить своих посетителей и оживить некоторые регионы Японии.
CheapAir также не отстает от конкурентов и позволяет своим клиентам забронировать авиабилеты с помощью биткоина. Возможно, Expedia объединив силы с Uber и биткоином в качестве способа оплаты, будет иметь возможность получить львиную долю на рынке туризма.


Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
bitcoin, биткоин, криптовалюта
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