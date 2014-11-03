Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,218 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Что провоцирует создание пузырей на рынке криптовалют?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:43
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 8,175
Благодарностей: 2,583
УГ: 8
КП: 0.271
подарки
Что провоцирует создание пузырей на рынке криптовалют?
2017 год стал настоящим прорывом в развитии рынка криптовалют. Ещё ни разу так высоко не взлетали курсы многочисленных монет. И этот момент заставил рассудительных инвесторов задуматься над тем, не превышает ли рыночные цены криптовалют на сегодня их истинную стоимость?


Ведь это только активным спекулянтам выгодно подталкивать курсы цен криптовалют к заоблачным высотам, формируя так называемый финансовый пузырь. Как бы мы этому ни противились, но пузыри неизбежно возникают на просторах всех финансовых рынков. И кто в них инвестирует на старте в долгосрок, неизбежно теряет вложенный капитал. В итоге, потенциально прибыльный сектор рынка осмотрительные инвесторы обходят стороной, а вот медведи занимают свои позиции длительный период времени.

Курсовые горки


Начиная с мая этого года, на просторах рынка цифровых валют фиксируются курсовые горки. Стремительный рост расценок не только поразил всех, но и сумел привлечь к себе внимание даже самых осторожных, консервативных инвесторов. Если такие монеты, как BitShares и NEM порадовали многочисленных поклонников своим удорожанием, и Dogecoin воскрес из забытья, то что уже говорить о таких лидерах цифрового пространства, как эфириум с биткоином? О том, какие суммы прибыли принесли пользователям две топовые монеты, можно было читать в новостях рынка криптовалют последние 7 месяцев.

Естественно, такой стремительный подъем весьма неустойчив, но в то же время достаточно соблазнительный. Ну как тут не присоединиться к числу криптовалютных предпринимателей и себе не откусить долю от аппетитного пирога? Всё это и спровоцировало появление многочисленных пузырей за последние 6 месяцев.

Гибкие, двухзначные выводы


Не пришлись по душе курсовые горки финансовым экспертам. Они стали с осторожностью подбирать проекты цифрового пространства для вложения денег. Но не все гуру экономики последовали их примеру, так как свято верят в теорию биполярности криптовалют. Они продолжают утверждать при каждом удобном случае, что формирование цифрового пузыря даже теоретически невозможно, хотя мы с вами наблюдаем обратное.

Упомянутая группа экономистов всегда ссылается на аргумент: рынок криптовалют подчиняется когнитивной функции, то есть, все участники цифровых просторов оценивают факты и высказывают свою точку зрения. Поэтому в статистике отражается не полный экономический объем, а только перспективы участников.

Исторические примеры шаблонов «Эйфелевой башни»


В числе первых популярных финансовых пузырей числится голландская тюльпаномания. Редкостные луковицы тюльпанов неожиданно стали одним из самых прибыльных активов. На закупки очередных партий тюльпанов выделялись баснословные суммы денег.

Инвесторы на руки получали определенное количество фьючерсов. Настоящая стоимость цветов и их луковиц была в тысячу раз ниже популярных контрактов. Но инвесторы на этот момент не обращали никакого внимания. Они выделяли деньги на приобретение луковиц и получение на руки контрактов сделки исключительно ради перепродажи последних в недалеком будущем по более высоким расценкам. Активная перекупка длилась до тех пор, пока стоимость одной луковицы тюльпана не превысила цену шикарного амстердамского особняка. Естественно, такие вложение были не всем по карману. Большая часть инвесторов потеряла интерес к тюльпаномании, а новыми рынок не пополнился. В итоге расценки луковиц стремительно снизились до привычных базовых цифр.

В своё время многие завидовали процветанию британской Ост-Индской компании, тогда как другие пытались повторить их путь. Именно к последним относится коллектив компании South Seas, созданной в1711 году. Ради быстрой и качественной раскрутки создатели компании внесли в государственную казну крупный взнос взамен на эксклюзивные торговые права в южноамериканском секторе. В предвкушении получения больших процентов прибыли много жителей стало активно скупать акции South Seas. Внимание и спрос поднял стоимость ценных бумаг до сказочных высот. Но коллективу South Seas не удалось достигнуть результата своего кумира. В итоге акции обесценились, а народу оставалось только чесать затылки.

В завершение


Примеров подобных шаблонов «Эйфелевой башни» в истории много зафиксировано. Стоимость какого-то актива резко взлетает до заоблачных высот, а при достижении максимума стремительно возвращается к первоначальной отметке.

Аналогичную ситуацию можно отслеживать по графику общей рыночной капитализации. Буквально в течение 2-х календарных месяцев в секторе криптовалют фиксировался экспоненциальный рост курсов. На данный момент времени он достиг своего максимума. По идее, столько же дней понадобится для возврата цен к среднему показателю.



------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ЛУЧШИЙ БОТ О ПРОЕКТАХ И ВКЛАДАХ! РЕФБЭК!|Присоединяйся к Ларисе. Стабильный заработок всегда :)||SmartLog Company - Стабильный заработок на грузоперевозках!
🔥Серфинг в биткоинах🔥ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ О РЕМОНТЕ БИБЛИОТЕКИ🔥Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥
Александра 81 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Говорить о “пузыре” на рынке криптовалют рано varges Новости криптовалют 0 13.09.2017 21:40
Британские исследователи отчитались о состоянии дел на рынке криптовалют и ICO OPLOTT Новости криптовалют 0 17.07.2017 00:25
Доля биткоина на рынке криптовалют упала до 37% BiziAlen Новости криптовалют 5 21.06.2017 17:44
Биткоин уступил место альткоинам на рынке криптовалют pilot10 Новости криптовалют 0 17.05.2017 09:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Youmax держали деньги в Либерти?
От Mikael в разделе «Liberty Reserve»
Аватар leovit
Инвестиции Китая за рубеж более $1 триллиона
От leovit в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dimoni4e
Комплекс бедняка, или вся проблема в голове
От Dimoni4e в разделе «Психология успеха»
Аватар Lonsdayl
Создатель Angry Birds размышляет о проведении IPO или продаже бизнеса Tencent
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар assss
Мировые ЦБ рекордными темпами избавляются от гособлигаций США
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Globomen
Дивидендные истории: какие компании будут щедры к акционерам в 2017 году
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,218
Тем
489,741
Сообщений
12,200,651

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram