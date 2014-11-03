Что провоцирует создание пузырей на рынке криптовалют? рынка криптовалют. Ещё ни разу так высоко не взлетали курсы многочисленных монет. И этот момент заставил рассудительных инвесторов задуматься над тем, не превышает ли рыночные цены криптовалют на сегодня их истинную стоимость?





Ведь это только активным спекулянтам выгодно подталкивать курсы цен криптовалют к заоблачным высотам, формируя так называемый финансовый пузырь. Как бы мы этому ни противились, но пузыри неизбежно возникают на просторах всех финансовых рынков. И кто в них инвестирует на старте в долгосрок, неизбежно теряет вложенный капитал. В итоге, потенциально прибыльный сектор рынка осмотрительные инвесторы обходят стороной, а вот медведи занимают свои позиции длительный период времени.



Курсовые горки



Начиная с мая этого года, на просторах рынка цифровых валют фиксируются курсовые горки. Стремительный рост расценок не только поразил всех, но и сумел привлечь к себе внимание даже самых осторожных, консервативных инвесторов. Если такие монеты, как BitShares и NEM порадовали многочисленных поклонников своим удорожанием, и Dogecoin воскрес из забытья, то что уже говорить о таких лидерах цифрового пространства, как эфириум с биткоином? О том, какие суммы прибыли принесли пользователям две топовые монеты, можно было читать в новостях рынка криптовалют последние 7 месяцев.



Естественно, такой стремительный подъем весьма неустойчив, но в то же время достаточно соблазнительный. Ну как тут не присоединиться к числу криптовалютных предпринимателей и себе не откусить долю от аппетитного пирога? Всё это и спровоцировало появление многочисленных пузырей за последние 6 месяцев.



Гибкие, двухзначные выводы



Не пришлись по душе курсовые горки финансовым экспертам. Они стали с осторожностью подбирать проекты цифрового пространства для вложения денег. Но не все гуру экономики последовали их примеру, так как свято верят в теорию биполярности криптовалют. Они продолжают утверждать при каждом удобном случае, что формирование цифрового пузыря даже теоретически невозможно, хотя мы с вами наблюдаем обратное.



Упомянутая группа экономистов всегда ссылается на аргумент: рынок криптовалют подчиняется когнитивной функции, то есть, все участники цифровых просторов оценивают факты и высказывают свою точку зрения. Поэтому в статистике отражается не полный экономический объем, а только перспективы участников.



Исторические примеры шаблонов «Эйфелевой башни»



В числе первых популярных финансовых пузырей числится голландская тюльпаномания. Редкостные луковицы тюльпанов неожиданно стали одним из самых прибыльных активов. На закупки очередных партий тюльпанов выделялись баснословные суммы денег.



Инвесторы на руки получали определенное количество фьючерсов. Настоящая стоимость цветов и их луковиц была в тысячу раз ниже популярных контрактов. Но инвесторы на этот момент не обращали никакого внимания. Они выделяли деньги на приобретение луковиц и получение на руки контрактов сделки исключительно ради перепродажи последних в недалеком будущем по более высоким расценкам. Активная перекупка длилась до тех пор, пока стоимость одной луковицы тюльпана не превысила цену шикарного амстердамского особняка. Естественно, такие вложение были не всем по карману. Большая часть инвесторов потеряла интерес к тюльпаномании, а новыми рынок не пополнился. В итоге расценки луковиц стремительно снизились до привычных базовых цифр.



В своё время многие завидовали процветанию британской Ост-Индской компании, тогда как другие пытались повторить их путь. Именно к последним относится коллектив компании South Seas, созданной в1711 году. Ради быстрой и качественной раскрутки создатели компании внесли в государственную казну крупный взнос взамен на эксклюзивные торговые права в южноамериканском секторе. В предвкушении получения больших процентов прибыли много жителей стало активно скупать акции South Seas. Внимание и спрос поднял стоимость ценных бумаг до сказочных высот. Но коллективу South Seas не удалось достигнуть результата своего кумира. В итоге акции обесценились, а народу оставалось только чесать затылки.



В завершение



Примеров подобных шаблонов «Эйфелевой башни» в истории много зафиксировано. Стоимость какого-то актива резко взлетает до заоблачных высот, а при достижении максимума стремительно возвращается к первоначальной отметке.



Аналогичную ситуацию можно отслеживать по графику общей рыночной капитализации. Буквально в течение 2-х календарных месяцев в секторе криптовалют фиксировался экспоненциальный рост курсов. На данный момент времени он достиг своего максимума. По идее, столько же дней понадобится для возврата цен к среднему показателю.







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru 2017 год стал настоящим прорывом в развитии. Ещё ни разу так высоко не взлетали курсы многочисленных монет. И этот момент заставил рассудительных инвесторов задуматься над тем, не превышает ли рыночныеих истинную стоимость?Ведь это только активным спекулянтам выгодно подталкиватьк заоблачным высотам, формируя так называемый финансовый пузырь. Как бы мы этому ни противились, но пузыри неизбежно возникают на просторах всех финансовых рынков. И кто в них инвестирует на старте в долгосрок, неизбежно теряет вложенный капитал. В итоге, потенциально прибыльный сектор рынка осмотрительные инвесторы обходят стороной, а вот медведи занимают свои позиции длительный период времени.Начиная с мая этого года, на просторах рынка цифровых валют фиксируются курсовые горки. Стремительный рост расценок не только поразил всех, но и сумел привлечь к себе внимание даже самых осторожных, консервативных инвесторов. Если такие монеты, как BitShares и NEM порадовали многочисленных поклонников своим удорожанием, и Dogecoin воскрес из забытья, то что уже говорить о таких лидерах цифрового пространства, как? О том, какие суммы прибыли принесли пользователям две топовые монеты, можно было читать впоследние 7 месяцев.Естественно, такой стремительный подъем весьма неустойчив, но в то же время достаточно соблазнительный. Ну как тут не присоединиться к числу криптовалютных предпринимателей и себе не откусить долю от аппетитного пирога? Всё это и спровоцировало появление многочисленных пузырей за последние 6 месяцев.Не пришлись по душе курсовые горки финансовым экспертам. Они стали с осторожностью подбирать проекты цифрового пространства для вложения денег. Но не все гуру экономики последовали их примеру, так как свято верят в теорию биполярности. Они продолжают утверждать при каждом удобном случае, что формирование цифрового пузыря даже теоретически невозможно, хотя мы с вами наблюдаем обратное.Упомянутая группа экономистов всегда ссылается на аргумент:подчиняется когнитивной функции, то есть, все участники цифровых просторов оценивают факты и высказывают свою точку зрения. Поэтому в статистике отражается не полный экономический объем, а только перспективы участников.В числе первых популярных финансовых пузырей числится голландская тюльпаномания. Редкостные луковицы тюльпанов неожиданно стали одним из самых прибыльных активов. На закупки очередных партий тюльпанов выделялись баснословные суммы денег.Инвесторы на руки получали определенное количество фьючерсов. Настоящая стоимость цветов и их луковиц была в тысячу раз ниже популярных контрактов. Но инвесторы на этот момент не обращали никакого внимания. Они выделяли деньги на приобретение луковиц и получение на руки контрактов сделки исключительно ради перепродажи последних в недалеком будущем по более высоким расценкам. Активная перекупка длилась до тех пор, пока стоимость одной луковицы тюльпана не превысила цену шикарного амстердамского особняка. Естественно, такие вложение были не всем по карману. Большая часть инвесторов потеряла интерес к тюльпаномании, а новыми рынок не пополнился. В итоге расценки луковиц стремительно снизились до привычных базовых цифр.В своё время многие завидовали процветанию британской Ост-Индской компании, тогда как другие пытались повторить их путь. Именно к последним относится коллектив компании South Seas, созданной в1711 году. Ради быстрой и качественной раскрутки создатели компании внесли в государственную казну крупный взнос взамен на эксклюзивные торговые права в южноамериканском секторе. В предвкушении получения больших процентов прибыли много жителей стало активно скупать акции South Seas. Внимание и спрос поднял стоимость ценных бумаг до сказочных высот. Но коллективу South Seas не удалось достигнуть результата своего кумира. В итоге акции обесценились, а народу оставалось только чесать затылки.Примеров подобных шаблонов «Эйфелевой башни» в истории много зафиксировано. Стоимость какого-то актива резко взлетает до заоблачных высот, а при достижении максимума стремительно возвращается к первоначальной отметке.Аналогичную ситуацию можно отслеживать по графику общей рыночной капитализации. Буквально в течение 2-х календарных месяцев в секторефиксировался экспоненциальный рост курсов. На данный момент времени он достиг своего максимума. По идее, столько же дней понадобится для возврата цен к среднему показателю.------------------------

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