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Акции Apple упали на 2% после разочаровывающих отзывов про новые Apple Watch

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Акции Apple упали на 2% после разочаровывающих отзывов про новые Apple Watch
Стоимость акций Apple упала на 2,12% после неутешительных отзывов о новой серии часов Apple Watch 3.



На недавнем мероприятии, где Apple представила собственные продукты, компания заявила о доступе сотовой связи LTE на Apple Watch 3, что теоретически позволит пользователям совершать телефонные звонки и слушать музыку без телефона.

В среду утром появились первые обзоры на часы, но большинство из авторов выражает разочарованность в продукте. Некоторые функции, такие как голосовая связь и помощник Siri не работали в стационарном режиме из-за плохого качества сотовой связи.

Согласно большинству обзоров, сотовая связь для Apple Watch, которая стоит $ 10 в месяц, слишком быстро разряжает батарею часов. Опытные пользователи отмечают, что интенсивное использование сотовой связи сокращает время автономной работы батареи на половину дня. Кроме того, в официальном заявлении Apple сообщается:
Цитата:
«Когда Apple Watch Series 3 присоединяется к не авторизированным сетям Wi-FI без подключения к сети, часы могут время от времени запрещать использовать сотовые данные. Компания работает над исправлением ошибки и устранит ее в следующем обновлении программного обеспечения».
С начала года стоимость акций Apple выросла на 34,15%, включая снижение в среду.

Перевод специально для mmgp.ru
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