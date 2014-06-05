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Чет/нечет на волейбол по сетам

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Старый Сегодня, 19:20
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.09.2017
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Чет/нечет на волейбол по сетам
Доброго времени суток!
Господа, видел где-то в интернете стратегию ставок на четный/нечетный исход голов в концу сета.
Т.к. есть мнение, что на черном/белом в рулетках практически не возможно выиграть, потому что там результат определяет машина и колн-во выпадов одного цвета может быть сколько угодно, то в волейболе всё зависит от реальных людей, и выпадание результата практически 50/50.
В таком случае можно ставить с догоном ставки, и в конечном итоге придешь в плюс. Конечно, при этом надо иметь хороший банк.
Немного понаблюдал за играми и заметил, что четное, либо нечетное хоть раз в матче да выпадает. То есть казалось бы стратегия выиграшная, но я также понимаю, что не всё должно быть так гладко.
Итак, что вы об этом думаете?
Любое мнение, опыт буду рад принять во внимание. Спасибо.
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