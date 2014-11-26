Все взятки мира пересчитали: названа шокирующая цифра

Ежегодный объем взяток в мире составляет сотни миллиардов долларов в год
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард во время выступления на конференции по борьбе с коррупцией в Вашингтоне.
«Ежегодная цена взяток — лишь одной части коррупции — составляет от 1,5 до 2 триллионов долларов, то есть примерно 2% от мирового объема ВВП. Это представляет собой лишь верхушку айсберга, и долгосрочное влияние оказывается гораздо более глубоким», — отметила чиновник.
Лагард уверена, что особое внимание в этом вопросе отыгрывают международные «частные игроки».
«Они могут генерировать коррупцию посредством взяток, а также способствовать ей опосредованно, например, путем отмывания денег и уклонения от налогов», — подчеркнула она.
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