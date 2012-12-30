Владельцам китайских криптовалютных бирж запретили покидать Пекин

Онлайн-издание Meduza сообщает, что по всей видимости власти Китая вступили уже в самую жёсткую фазу противостояния с криптовалютным сообществом этой страны. Гонения на криптовалюту там идут уже с начала сентября и давление нисколько не ослабевает, а наоборот - только всё сильнее усиливается, тем самым подтверждая более ранние сообщения международных СМИ, что с этим направлением в мире финансов китайские власти решили там всё же если не окончательно покончить, то очень сильно прижать.
И вот по последним сообщениям из Пекина, местные власти с сегодняшнего дня, запретили всем владельцам криптовалютных бирж расположенных в столице этого государства покидать пределы Пекина. Также этот запрет касается всех тех лиц, кто отвечал за финансовую сторону китайских бирж обмена криптовалют.
Эту информацию передают сразу несколько международных новостных агентств и среди них например, Australiaʼs Financial Review, Trustnodes, ну и также сами китайские онлайн-ресурсы, как например, bjnews.com.cn уже днём подтвердили у себя на страницах эту информацию.
Власти Китая требуют полного сотрудничества (причём в любую минуту дня и ночи!) от этих крупнейших криптобирж региона. К примеру, китайские уполномоченные органы уже затребовали срочно передать им DVD-диски с записанной историей всех транзакций, которые были проведены через эти криптобиржи. Что они собираются делать с такой вообщем-то объемной информацией, пока не уточняется. Также известно, что биржи Китая вот уже как 5 суток не регистрируют никаких новых пользователей на своих сервисах обмена криптовалют.
Как заявил, в интервью изданию Trustnodes один из майнинг-инвесторов, ранее китайские майнеры даже мысли не допускали, что под запрет могут попасть все местные криптовалютные биржи, ну а теперь они готовятся к худшему. Хотя о запрете самого майнинга криптовалют китайские власти пока еще не заявляли.
Специально для mmgp.ru
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