PayPal будет полностью интегрировать Swift Financial «в течение следующего года»

Месяц назад платежный гигант PayPal объявил о покупке компании Swift Financial, предоставляющая кредитные средства для малого и среднего бизнеса. Сегодня поступила информация о том, что сделка уже подписана.
В течении следующего года PayPal планирует полностью интегрировать Swift Financial в свою платежную систему, - сообщил в своем блоге Даррелл Эск, вице-президент и коммерческий директор по вопросам кредитования PayPal.
Основанный в Уилмингтоне в 2016 году, Swift Financial предоставляет финансовые услуги для малого и среднего бизнеса по всей Америке в виде кредитов, когда банки не являются жизнеспособным вариантом.
PayPal предложил программу кредитования малых предприятий в 2013 году и уже на сегодняшний день компания выдала более $3 млрд в рамках данной программы.
Ясно, что на рынке кредитов возникла битва, после того как 10 лет назад финансовый кризис побудил многие крупные банки отказаться от "рискованных" кредитов малому и среднему бизнесу. Такие компании, как PayPal, Amazon и Square, зарабатывают только тогда, когда у клиентов исправно работает бизнес. Даже Google вступил на данный рынок, когда он сотрудничал с Lending Club для того, чтобы предлагать займы под низкие проценты для партнеров Google еще в 2015 году.
Дешевые кредиты для поддержания бизнеса является стратегическим предложением для PayPal, который обеспечивает рост и объемы продаж торговых, - добавил Даррелл Эск. Теперь, когда сделка закрыта, сотрудники Swift Financial будут являться частью группы по кредитованию малых предприятий PayPal, - добавил он.Специально для MMGP.RU