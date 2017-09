Alcest elbrusinvest.ru



Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 15,741 Благодарностей: 1,653 Записей в блоге: 5 УГ: 39 КП: 0.118 подарки

PayPal будет полностью интегрировать Swift Financial «в течение следующего года»

Месяц назад платежный гигант PayPal объявил о покупке компании Swift Financial, предоставляющая кредитные средства для малого и среднего бизнеса. Сегодня поступила информация о том, что сделка уже подписана.

В течении следующего года PayPal планирует полностью интегрировать Swift Financial в свою платежную систему, - сообщил в своем блоге Даррелл Эск, вице-президент и коммерческий директор по вопросам кредитования PayPal. Основанный в Уилмингтоне в 2016 году, Swift Financial предоставляет финансовые услуги для малого и среднего бизнеса по всей Америке в виде кредитов, когда банки не являются жизнеспособным вариантом.



PayPal предложил программу кредитования малых предприятий в 2013 году и уже на сегодняшний день компания выдала более $3 млрд в рамках данной программы.



Ясно, что на рынке кредитов возникла битва, после того как 10 лет назад финансовый кризис побудил многие крупные банки отказаться от "рискованных" кредитов малому и среднему бизнесу. Такие компании, как PayPal, Amazon и Square, зарабатывают только тогда, когда у клиентов исправно работает бизнес. Даже Google вступил на данный рынок, когда он сотрудничал с Lending Club для того, чтобы предлагать займы под низкие проценты для партнеров Google еще в 2015 году.

Дешевые кредиты для поддержания бизнеса является стратегическим предложением для PayPal, который обеспечивает рост и объемы продаж торговых, - добавил Даррелл Эск. Теперь, когда сделка закрыта, сотрудники Swift Financial будут являться частью группы по кредитованию малых предприятий PayPal, - добавил он. Специально для MMGP.RU



Основанный в Уилмингтоне в 2016 году, Swift Financial предоставляет финансовые услуги для малого и среднего бизнеса по всей Америке в виде кредитов, когда банки не являются жизнеспособным вариантом.PayPal предложил программу кредитования малых предприятий в 2013 году и уже на сегодняшний день компания выдала более $3 млрд в рамках данной программы.Ясно, что на рынке кредитов возникла битва, после того как 10 лет назад финансовый кризис побудил многие крупные банки отказаться от "рискованных" кредитов малому и среднему бизнесу. Такие компании, как PayPal, Amazon и Square, зарабатывают только тогда, когда у клиентов исправно работает бизнес. Даже Google вступил на данный рынок, когда он сотрудничал с Lending Club для того, чтобы предлагать займы под низкие проценты для партнеров Google еще в 2015 году.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек

▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)

▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸ФИНТЕХ-ТРЕНДЫ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸ICO ОБЗОРЫ ▸ТОПОВЫЕ ХАЙПЫ ◁ ▎ __________________