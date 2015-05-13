Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,207 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

PayPal будет полностью интегрировать Swift Financial «в течение следующего года»

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:41
#1
elbrusinvest.ru
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,741
Благодарностей: 1,653
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
PayPal будет полностью интегрировать Swift Financial «в течение следующего года»

Месяц назад платежный гигант PayPal объявил о покупке компании Swift Financial, предоставляющая кредитные средства для малого и среднего бизнеса. Сегодня поступила информация о том, что сделка уже подписана.
В течении следующего года PayPal планирует полностью интегрировать Swift Financial в свою платежную систему, - сообщил в своем блоге Даррелл Эск, вице-президент и коммерческий директор по вопросам кредитования PayPal.
Основанный в Уилмингтоне в 2016 году, Swift Financial предоставляет финансовые услуги для малого и среднего бизнеса по всей Америке в виде кредитов, когда банки не являются жизнеспособным вариантом.

PayPal предложил программу кредитования малых предприятий в 2013 году и уже на сегодняшний день компания выдала более $3 млрд в рамках данной программы.

Ясно, что на рынке кредитов возникла битва, после того как 10 лет назад финансовый кризис побудил многие крупные банки отказаться от "рискованных" кредитов малому и среднему бизнесу. Такие компании, как PayPal, Amazon и Square, зарабатывают только тогда, когда у клиентов исправно работает бизнес. Даже Google вступил на данный рынок, когда он сотрудничал с Lending Club для того, чтобы предлагать займы под низкие проценты для партнеров Google еще в 2015 году.
Дешевые кредиты для поддержания бизнеса является стратегическим предложением для PayPal, который обеспечивает рост и объемы продаж торговых, - добавил Даррелл Эск. Теперь, когда сделка закрыта, сотрудники Swift Financial будут являться частью группы по кредитованию малых предприятий PayPal, - добавил он.
Специально для MMGP.RU

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸ФИНТЕХ-ТРЕНДЫ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸ICO ОБЗОРЫ ▸ТОПОВЫЕ ХАЙПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гэп по бумагам "Роснефти" будет закрыт не ранее следующего года VAK1974 Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.12.2016 23:45
Россиянам разрешили открывать семейные банковские счета со следующего года dengov Новости в мире финансов и инвестиций 18 20.11.2016 13:32
Apple Pay заработает на картах «Мир» в середине следующего года kislov Новости платежных систем 0 04.11.2016 09:18
Bitcoin Blockchain может полностью заменить SWIFT Alex077 Новости криптовалют 3 10.03.2016 20:00
НБУ будет интегрировать биткоин в финансовую систему страны Alex077 Новости криптовалют 2 14.12.2015 15:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар jansen
Яценюк заявил о создании на Украине «Экспортно-кредитного агентства»
От jansen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vvvv
antoxan.com рефбэк 50% Groupe Antoxan LTD проект antoxan.com
От vvvv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
NeuroShellTrader 5.6 beta3
От mrleonkz в разделе «Программное обеспечение»
Аватар chu
Банки ЕС потеряют до 61,5 млрд евро из-за новых стандартов отчетности
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Максим Ламбин
Мои прогнозы
От Максим Ламбин в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Ю_ЗвЕРь
Все об Интернет заработке
От Ю_ЗвЕРь в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
.     
Пользователей
423,207
Тем
489,727
Сообщений
12,200,243

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram