OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,006 Благодарностей: 1,461 УГ: 27 КП: 0.205 подарки

Loftium даст деньги на покупку недвижимости, если вы сдадите одну из комнат на Airbnb



Американское издание "Fortune" написало о местном стартапе под названием Loftium, который может сделать за вас первый взнос при покупке квартиры или дома, но правда с одним условием - приобретатель жилья, после его покупки будет должен сдать одну из комнат в аренду на срок от 1 года до 3-х лет, причем это должно быть сделано на популярной онлайн-платформы Airbnb. Известно, что Airbnb - это такая онлайн-платформа, через которую любой желающий во всем мире, сможет найти себе в краткосрочную аренду комнату по невысокой цене. Вот эти преимущества и решили использовать себе во благо основатели этого стартапа.



Если вы, например, решаете воспользоваться услугами этого стартапа, то он готов выложить за вас до 50 000 долл. США в качестве вашего первого взноса за будущее жилище. Конечно, в таком случае с вами будет подписан соответствующий договор, по которому вы будите обязаны сроком до 3-х лет (а в каких-то случаях только 1 год) давать свои объявления о сдаче в найм жилой комнаты в только что приобретенном вами новом жилище. Естественно, при таком раскладе дел, новый владелец жилья будет вынужден отдавать большую часть прибыли с этой сделки в пользу стартапа Loftium - всё это строго оговаривается в условиях подписываемого между сторонами договора.



Стоит отдельно сказать, что стартап производить вычисление первого взноса за покупаемое вами жильё, конечно, на основе возможного дохода в течение скажем этих первых 3-х лет, то есть сумма платежа не обязательно должна быть прямо 50 000 долл. США, нет - она варьируется. Кроме того, ежегодно Loftium даёт новому владельцу жилья 8 дней "отпуска", т.е. в течение этого времени разрешает не публиковать объявления о сдаче своей одной комнаты в аренду на портале Airbnb.



Вообще идея этого стартапа пришла в голову американке китайского происхождения г-же Ифань Чжанг, которая проживает сейчас со своим мужем в Сиэтле. Ранее она заметила, что цена аренды комнат с помощью сервиса Airbnb порой может покрывать довольно чувствительные выплаты американцев по ипотеке, ну вот на этом и решила сыграть эта семейная пара, основав стартап Loftium, где в качестве его учредителя и значится сейчас г-жа Чжан.



Также заметим, что условия подписываемого договора с этим стартапом довольно строгие и в случае, если хозяин нового жилья решает вдруг отказаться от сотрудничества с ним, то тогда он будет должен выплатить компенсацию Loftium, покрывающую недополученную стартаперами прибыль и плюс сверху ещё отдать 15% от суммы первоначального заплаченного этим стартапом взноса за такое жилье, естественно, в виде штрафа. При отказе платить эти деньги, у стартапа будет право просто забрать такую недвижимость себе. Но согласитесь - это не те условия, от которых может отказаться вполне адекватный себе человек, ведь фактически, в случае нехватки средств на покупку своего жилья, он получает сильную финансовую поддержку со стороны и от него требуется всего лишь переждать до 3-х лет (а иногда и существенно меньше) и тогда уже стать полностью полноправным хозяином своего жилища. Куда уж проще? Ведь даже в той же Америке люди порой платят по ипотеке буквально до конца жизни, а то ещё их и ипотечный долг переходит к их детям, а тут такая, если не возможность, но ощутимая неожиданная поддержка. Ну как ей не воспользоваться?



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59c274d3c1889 Американское издание "Fortune" написало о местном стартапе под названием Loftium, который может сделать за вас первый взнос при покупке квартиры или дома, но правда с одним условием - приобретатель жилья, после его покупки будет должен сдать одну из комнат в аренду на срок от 1 года до 3-х лет, причем это должно быть сделано на популярной онлайн-платформы Airbnb. Известно, что Airbnb - это такая онлайн-платформа, через которую любой желающий во всем мире, сможет найти себе в краткосрочную аренду комнату по невысокой цене. Вот эти преимущества и решили использовать себе во благо основатели этого стартапа.Если вы, например, решаете воспользоваться услугами этого стартапа, то он готов выложить за вас до 50 000 долл. США в качестве вашего первого взноса за будущее жилище. Конечно, в таком случае с вами будет подписан соответствующий договор, по которому вы будите обязаны сроком до 3-х лет (а в каких-то случаях только 1 год) давать свои объявления о сдаче в найм жилой комнаты в только что приобретенном вами новом жилище. Естественно, при таком раскладе дел, новый владелец жилья будет вынужден отдавать большую часть прибыли с этой сделки в пользу стартапа Loftium - всё это строго оговаривается в условиях подписываемого между сторонами договора.Стоит отдельно сказать, что стартап производить вычисление первого взноса за покупаемое вами жильё, конечно, на основе возможного дохода в течение скажем этих первых 3-х лет, то есть сумма платежа не обязательно должна быть прямо 50 000 долл. США, нет - она варьируется. Кроме того, ежегодно Loftium даёт новому владельцу жилья 8 дней "отпуска", т.е. в течение этого времени разрешает не публиковать объявления о сдаче своей одной комнаты в аренду на портале Airbnb.Вообще идея этого стартапа пришла в голову американке китайского происхождения г-же Ифань Чжанг, которая проживает сейчас со своим мужем в Сиэтле. Ранее она заметила, что цена аренды комнат с помощью сервиса Airbnb порой может покрывать довольно чувствительные выплаты американцев по ипотеке, ну вот на этом и решила сыграть эта семейная пара, основав стартап Loftium, где в качестве его учредителя и значится сейчас г-жа Чжан.Также заметим, что условия подписываемого договора с этим стартапом довольно строгие и в случае, если хозяин нового жилья решает вдруг отказаться от сотрудничества с ним, то тогда он будет должен выплатить компенсацию Loftium, покрывающую недополученную стартаперами прибыль и плюс сверху ещё отдать 15% от суммы первоначального заплаченного этим стартапом взноса за такое жилье, естественно, в виде штрафа. При отказе платить эти деньги, у стартапа будет право просто забрать такую недвижимость себе. Но согласитесь - это не те условия, от которых может отказаться вполне адекватный себе человек, ведь фактически, в случае нехватки средств на покупку своего жилья, он получает сильную финансовую поддержку со стороны и от него требуется всего лишь переждать до 3-х лет (а иногда и существенно меньше) и тогда уже стать полностью полноправным хозяином своего жилища. Куда уж проще? Ведь даже в той же Америке люди порой платят по ипотеке буквально до конца жизни, а то ещё их и ипотечный долг переходит к их детям, а тут такая, если не возможность, но ощутимая неожиданная поддержка. Ну как ей не воспользоваться?По материалам источник

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________