Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,207 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Loftium даст деньги на покупку недвижимости, если вы сдадите одну из комнат на Airbnb

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:20
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,006
Благодарностей: 1,461
УГ: 27
КП: 0.205
подарки
Loftium даст деньги на покупку недвижимости, если вы сдадите одну из комнат на Airbnb


Американское издание "Fortune" написало о местном стартапе под названием Loftium, который может сделать за вас первый взнос при покупке квартиры или дома, но правда с одним условием - приобретатель жилья, после его покупки будет должен сдать одну из комнат в аренду на срок от 1 года до 3-х лет, причем это должно быть сделано на популярной онлайн-платформы Airbnb. Известно, что Airbnb - это такая онлайн-платформа, через которую любой желающий во всем мире, сможет найти себе в краткосрочную аренду комнату по невысокой цене. Вот эти преимущества и решили использовать себе во благо основатели этого стартапа.

Если вы, например, решаете воспользоваться услугами этого стартапа, то он готов выложить за вас до 50 000 долл. США в качестве вашего первого взноса за будущее жилище. Конечно, в таком случае с вами будет подписан соответствующий договор, по которому вы будите обязаны сроком до 3-х лет (а в каких-то случаях только 1 год) давать свои объявления о сдаче в найм жилой комнаты в только что приобретенном вами новом жилище. Естественно, при таком раскладе дел, новый владелец жилья будет вынужден отдавать большую часть прибыли с этой сделки в пользу стартапа Loftium - всё это строго оговаривается в условиях подписываемого между сторонами договора.

Стоит отдельно сказать, что стартап производить вычисление первого взноса за покупаемое вами жильё, конечно, на основе возможного дохода в течение скажем этих первых 3-х лет, то есть сумма платежа не обязательно должна быть прямо 50 000 долл. США, нет - она варьируется. Кроме того, ежегодно Loftium даёт новому владельцу жилья 8 дней "отпуска", т.е. в течение этого времени разрешает не публиковать объявления о сдаче своей одной комнаты в аренду на портале Airbnb.

Вообще идея этого стартапа пришла в голову американке китайского происхождения г-же Ифань Чжанг, которая проживает сейчас со своим мужем в Сиэтле. Ранее она заметила, что цена аренды комнат с помощью сервиса Airbnb порой может покрывать довольно чувствительные выплаты американцев по ипотеке, ну вот на этом и решила сыграть эта семейная пара, основав стартап Loftium, где в качестве его учредителя и значится сейчас г-жа Чжан.

Также заметим, что условия подписываемого договора с этим стартапом довольно строгие и в случае, если хозяин нового жилья решает вдруг отказаться от сотрудничества с ним, то тогда он будет должен выплатить компенсацию Loftium, покрывающую недополученную стартаперами прибыль и плюс сверху ещё отдать 15% от суммы первоначального заплаченного этим стартапом взноса за такое жилье, естественно, в виде штрафа. При отказе платить эти деньги, у стартапа будет право просто забрать такую недвижимость себе. Но согласитесь - это не те условия, от которых может отказаться вполне адекватный себе человек, ведь фактически, в случае нехватки средств на покупку своего жилья, он получает сильную финансовую поддержку со стороны и от него требуется всего лишь переждать до 3-х лет (а иногда и существенно меньше) и тогда уже стать полностью полноправным хозяином своего жилища. Куда уж проще? Ведь даже в той же Америке люди порой платят по ипотеке буквально до конца жизни, а то ещё их и ипотечный долг переходит к их детям, а тут такая, если не возможность, но ощутимая неожиданная поддержка. Ну как ей не воспользоваться?

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59c274d3c1889
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Delta даст 10 000 долларов пассажиру с билетом, если ему не найдут место на борту BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 7 19.04.2017 16:49
Сбербанк даст «Мегафону» 35 млрд рублей на покупку Mail.ru Group Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2017 22:20
ЕС даст второй и третий транши, если Украина снова разрешит вывозить лес Максимм Политика и экономика 0 17.05.2016 21:53
ЕБРР даст Украине 1 млрд, если реформы продолжатся TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.04.2016 13:30
Покупку и аренду недвижимости в Турции хотят запретить Svetlya4ok Недвижимость 0 10.12.2015 16:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Igor231: 7833 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Chekriz
Мошенничество через ICQ и как не попасться на удочку мошенника
От Chekriz в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар VictorSamus
Microsoft на 20% повышает цены в магазине софта для Windows
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rost77
Покер видео
От Rost77 в разделе «Покер»
Аватар monhyip
Fxbroker - fxbroker.biz
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар NETWEB-monitor
Money-army.biz - Money-army
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
423,207
Тем
489,727
Сообщений
12,200,244

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram