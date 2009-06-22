Google и Kleiner Perkins инвестируют $10 млн в аналитический стартап Incorta

Калифорнийская компания Incorta, разработчик аналитической платформы для малого и среднего бизнеса, сегодня сообщил о привлечении $15 млн финансирования от топовой американской венчурной компании Kleiner Perkins Caufield&Byers и Google Ventures.
Данный инвестиционный раунд поддержал исполнительный вице-президент Oracle Рон Воль. Благодаря финансированию, генеральный партнер Kleiner Perkins Тед Шлин присоединится к совету директоров Incorta. Стартап использует привлеченный капитал для разработки новых продуктов и для маркетинговых усилий.
С Incorta, нет никакой дополнительной необходимости помещать данные в традиционное хранилище, - сообщил Осам Элкади, сооснователь Incorta. Это сокращает время для создания аналитических приложений от нескольких месяцев до нескольких дней, - добавил он.
Под руководством соучредителя и главного исполнительного директора Осама Элкади, Incorta с 2013 года предоставляет корпоративную аналитическую платформу, которая объединяет большие и сложные бизнес-данные в режиме реального времени(например, для планирования ресурсов предприятия). Также Incorta устраняет необходимость тщательно подготавливать данные для анализа. Компания работает исключительно по годовой подписке и позволяет развертывать данные на Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon Web Services, а также уже ведет переговоры с другими облачными поставщиками.
Стартап утверждает, что за прошедший год он увеличил выручку более чем в 300 раз и начал сотрудничать с новыми крупными клиентами, такими как Shutterfly.
Также напомню, что Incorta с момента своего запуска поднял в общей сложности $ 27,5 млн и на сегодняшний день насчитывает более 70 сотрудников.
Специально для MMGP.RU