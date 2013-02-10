Россия побила рекорды по экспортным поставкам бытовой техники

Данная новость как-то совсем прошла незаметно в средствах массовой информации, которые посвящают свои новостные полосы материалам, связанные с экономикой. А ведь данная новость говорит о многом. Как сообщили в своих последних отчётах российские производители бытовой техники, Россия впервые в истории смогла войти в первую десятку стран экспортёров холодильников и стиральных машин.
До того, как в России разразился экономический кризис в 2014 году, в магазинах бытовой техники реализовывалось ежегодно по 3,7 млн холодильников и 4 млн стиральных машин. И хотя вся продукция, реализуемая в российских магазинах, имеет иностранную прописку, по факту же, германские, итальянские, южнокорейские корпорации уже давно имеют свои производства в России. Более 85 процентов продаваемой в российских магазинах бытовой техники, произведено на производственных мощностях внутри страны. Но стартовал кризис, и спрос на бытовую технику существенно обрушился. Всего лишь год назад, на внутреннем рынке было реализовано 2,4 млн холодильников и 2,7 млн стиральных машинок, общей стоимостью в 110 млрд рублей.
Но заводы из России никуда не делись. По сути, после старта экономического кризиса, на российских предприятиях образовались избыточные производственные мощности. В итоге громадный задел бытовой техники, которая производится в России, хлынул на иностранные рынки. Как отчитался Российский экспортный центр, в прошлом году наше государство реализовало за границей 1,4 млн стиральных машинок, выйдя по данному показателю на 7-е место в мире. Если сравнивать с показателями предкризисного 2013 года, то экспорт стиральных машинок вырос ровно в два раза. Основными покупателями российской бытовой техники стали такие страны, как Польша, Казахстан, Украина, Италия и Германия. По данным всё того же Российского экспортного центра, до 45 процентов реализуемой продукции за границей приходится на страны бывшего СССР, а 55 процентов на страны дальнего зарубежья.
Но новости об успехах в производственном секторе на этом не заканчиваются. Как стало известно, крупный германский производитель бытовой техники сдал в эксплуатацию производственную площадку под Санкт-Петербургом, чья производственная мощность оценивается в 900 тыс единиц техники в год. Из которых 200 тыс пойдут на рынки Франции и Германии.
В итоге, стиральные машины стали впервые одной из крупнейших статей экспорта в машиностроительном комплексе. В денежном эквиваленте это сравнимо с объёмом российского экспорта ракетных двигателей, дорожно-строительной техники и насосов.
Специально для mmgp.ru