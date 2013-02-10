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Российское вагоностроительное производство захватывает рынок США

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Российское вагоностроительное производство захватывает рынок США


Пресс-центр Тихвинского вагоностроительного завода, который входит в производственный конгломерат, под названием НПК "Объединенная вагонная компания", сообщил о том, что заключен первый контракт на поставку 5000 вагонокомплектов крупного литья с железнодорожными компаниями из США. Подписанный договор имеет силу в течение года. Именно за этот срок российский производитель обязан отгрузить покупателям из США свою продукцию.

Как сообщают источники, в США российская компания отгрузит изделие, под наименованием "Боковые рамы и надрессорные балки". Они будут использоваться в тележках типа Barber S-2-HD. Грузовые вагоны, снабжённые указанной ходовой частью, смогут принимать осевую нагрузку до 32,5 тс. И благодаря тому, что Тихвинский вагоностроительный завод смог заинтересовать своей продукцией заокеанских покупателей, "Боковые рамы и надрессорные балки" будут использоваться не только на железных дорогах США, но так же и на железных дорогах Мексики и Канады.

Ради того, чтобы выйти на рынок США, НПК "Объединенная вагонная компания" многое сделала, чтобы пройти процедуру сертификации AAR. Расшифровывается как Ассоциация американских железных дорог. В рамках проверки были проведены сертификационные работы по системе менеджмента качества продукции на соответствие техническим условиям стандарта M1003. Комиссия из США так же провела технический аудит Тихвинского вагоностроительного завода, перед тем как подписать все нужные сертификаты.

После проведённых сертификационных проверок, американские покупатели получили с российской производственной площадки один комплект крупного вагонного литья, для проведения независимых тестов в испытательном центре CTLGroup. Сотрудники центра в итоге вынесли положительный приговор о том, что вся продукция российского завода полностью соответствует стандартам США по классу легковесной отливки.

Максим Кузьмеченко, занимающий пост заместителя генерального директора по развитию бизнеса НПК "Объединенная вагонная компания" заявил журналистам, что старт поставок российской продукции на один из самых конкурентных и зрелых рынков мира говорит о высочайшем качестве производимой продукции. А благодаря конкурентному преимуществу девальвированного рубля, российская компания смогла выстроить партнёрские отношения с покупателями из США.

Представитель американской компании Wabtec Freight Products подтвердил информацию о поставках вагонокомплектов из России, указав на то, что сотрудничество между двумя компаниями будет взаимовыгодным и продолжительным.

Специально для mmgp.ru
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