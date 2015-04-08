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Bitso открывает пожертвования в биткойн в помощь пострадавшим от землетрясения

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#1
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Bitso открывает пожертвования в биткойн в помощь пострадавшим от землетрясения


Мексиканская биткойн биржа Bitso будет направлять все собранные пожерствования непосредственно пострадавшим каждую пятницу в полдень в течение следующих четырех недель.



Всякий раз, когда происходит стихийное бедствие, возникает острая необходимость в усилиях по оказанию чрезвычайной помощи. Несмотря на то, что не все могут отправлять товары в пострадавшие страны, финансовая поддержка очень важна в такой ситуации. Вместо того, чтобы пожертвовать организациям, которые не могут правильно выделить средства, использование Bitcoin для пожертвований имеет гораздо больше смысла. Мексиканская биржа Bitso открыла решение Биткоин-пожертвования. Все деньги будут использованы для помощи жертвам землетрясения в Мехико.



Очевидно, землетрясение в Мехико - это крупная катастрофа. Это уже не первое землетрясение в этом районе. Однако данное землетрясение нанесло больший ущерб территории, уже подверженной таким бедствиям. Является нормальной практикой, что люди со всего мира будут пытаться оказать помощь в любом виде, форме, как они могут. Биткоин-пользователи могут также внести свой вклад, благодаря усилиям местной биржи Bitso. Каждая сделка будет подтверждена поддающейся проверке квитанцией, подписанной центральным банком страны.
Пожертвуйте криптовалюту Фонду помощи пострадавшим при землетрясении в Мехико.



Стоит отметить, что это усилие не ограничивается только Bitcoin. Пожертвования также можно сделать через Ethereum и Ripple. Половина денег пойдет на Красный Крест. Остается только надеяться, что на этот раз организация сможет правильно распределить и отслеживать средства на оказание чрезвычайной помощи. К сожалению, данная некоммерческая организация имеет в этом отношении печальный опыт, что делает ее менее жизнеспособным решением. Другая половина средств поступит в Бригаду спасения Topos Tlatelolco A.C.



Пользователи криптовалют, которые жертвуют средства, также могут получить квитанцию, связанную с их переводом. Для целей налогообложения эти средства вполне могут рассматриваться как пожертвования. Однако, основной целью является помочь нуждающимся людям. Нам нужно показать, что криптовалюта является ценным активом, а не инструментом, используемым преступниками. Bitso будет направлять нуждающимся любые пожертвованные средства каждую пятницу в полдень в течение следующих четырех недель. Любое пожертвование поможет людям, пострадавшим от землетрясения в Мехико.



Подобные события абсолютно ужасны, большего тут не скажешь. Особенно если учесть, что это не первое крупное землетрясение в Мехико. Во время предыдущего землетрясения Bitso также собрал много пожертвований от криптовалютного сообщества. Приятно видеть, как местные поставщики услуг пытаются донести до пострадавших маяк надежды. Наличие такого местного партнера будет бесценным для таких организаций, как Красный Крест. Интересно будет увидеть, сколько денег будет собрано за счет этих усилий.



Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
http://www.newsbtc.com/2017/09/20/bi...hquake-relief/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59c2694c102e6
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