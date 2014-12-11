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Лучшие друзья девушек это биткоины. Бриллианты за BTC

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Старый Сегодня, 17:02
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Лучшие друзья девушек это биткоины. Бриллианты за BTC

Магазин бриллиантов Samer Halimeh New York начал принимать биткоин в качестве оплаты.

Международный бренд элитных украшений заявил, что ранее большинство покупок были в долларах, однако, поменявшееся настроение относительно биткоина инвесторов из Азии и Ближнего Востока, привело к желанию клиентов расплачиваться в биткоинах, особенно когда речь заходит о суммах, состоящих из более семи цифр.


Торговля бриллиантами - одна из последних отраслей, которая меняется. Блокчейн уже может использоваться для борьбы с торговлей кровавыми алмазами и распространением подделок.

Самер Халиме, генеральный директор Samer Halimeh New York, рассказал, что биткоин очень удобное средство для покупки бриллиантов и других активов. Из-за гибкости криптовалюты многие клиенты призывают к введению BTC:


"Поскольку оплата при помощи биткоинов может быть совершена откуда угодно, это очень удобно для наших поставщиков из африканских стран и покупателей из развивающихся регионов, таких как Китай, Бразилия, ЮАР, Нигерия, Индия и Узбекистан. Мы считаем, что в будущем криптовалюта изменит в лучшую сторону рынок предметов роскоши, потому как это сделает процесс покупки для клиентов проще, дешевле и намного быстрее".

Компания будет использовать BitPay в качестве своего поставщика услуг, который будет предоставлять кошелек для хранения биткоинов.




Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 17:05.
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