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В Крыму принят законопроект о списании долгов жителей перед украинскими банками

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В Крыму принят законопроект о списании долгов жителей перед украинскими банками



В Крыму принят законопроект о списании долгов жителей перед украинскими банками.



Парламент Крыма принял в первом чтении закон “Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации долга заемщиков”, который разрешает крымчанам не возвращать долг украинским банкам суммой до 5 млн рублей (около 2,25 млн гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал “Крым.Реалии”. Как сообщается, закон поддержали 62 “депутата”.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Согласно документу, физические и юридические лица, имеющие задолженность перед украинскими банками до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения.

Кроме того, полное списание долгов предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних.

Законопроект также предусматривает процедуру урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей.

Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/410...nskimi-bankami
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