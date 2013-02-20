В Крыму принят законопроект о списании долгов жителей перед украинскими банками.
Парламент Крыма принял в первом чтении закон “Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации долга заемщиков”, который разрешает крымчанам не возвращать долг украинским банкам суммой до 5 млн рублей (около 2,25 млн гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал “Крым.Реалии”. Как сообщается, закон поддержали 62 “депутата”.
Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.
Согласно документу, физические и юридические лица, имеющие задолженность перед украинскими банками до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения.
Кроме того, полное списание долгов предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних.
Законопроект также предусматривает процедуру урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей.
Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/410...nskimi-bankami