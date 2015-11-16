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Сила биткойна в его глобальном распределении "полных узлов"

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Сила биткойна в его глобальном распределении "полных узлов"

Можно с уверенностью утверждать, что ни одна технологическая сфера во всём мире пока еще достигала такой цели как биткойн, если речь заходит о диверсификации и глобальном охвате. Просто проверьте это утверждение. Например, за последние несколько недель мы узнали из мировых СМИ следующую интересную информацию:

- Северная Корея в начале мая развернула у себя сотни биткойн-узлов (они заняты майнингом?).

- Японская сервисно-цифровая компания GMO инвестирует 90 млн долл. США в новую криптоферму.

- Интернет-омбудсмен Владимира Путина привлечет 100 млн долл. США в строительство майнинговой биткойн фермы. Сообщается, что он воспользуется избыточными российскими энерго мощностями по очень низким ценам.

На самом деле сила биткойна заключается его территориально-юрисдикционном разнообразии. Каждая транзакция создается равной, вне зависимости от того кем и где именно она была осуществлена. И одной из самых больших угроз для биткойна была его огромная концентрация в Китае, однако, если там теперь не будут открываться новые криптофермы, то тогда мы сможем наблюдать многократный рост криптоферм в тех странах мира, где майнеры будут ощущать поддержку со стороны своих правительств.

Огромное преимущество вышеупомянутого разнообразия состоит в том, что при нём каждая новая идея сталкивается с множеством конкурирующих мнений в сети, поэтому финальное решение не будет принято никогда. Это даёт возможность сохранять основные принципы технологии блокчейн неизменными и без права доступа к ним для внесения всё новых и новых изменений. Наиболее всеохватывающий уровень сети биткойн тот, в котором каждый "полный узел" разделен в так называемом "мексиканском противостоянии" - один "узел" зависим от другого ("мексиканское противостояние означает конфликт, в котором участвуют три противника и причем каждый, говоря образно, держит другого на мушке).

Да, конечно, знаю, знаю: многим пользователям нравится напоминать мне в сети об отсутствии у биткойна гендерного разнообразия. Это нормально. Подобное напоминание служит важной эволюционной функцией для биткойна, и я очень уважаю всех тех, кто в может себе позволить расходовать своё время на обсуждения такого рода.

Тем не менее такое виртуальное напоминание в мою сторону вообще не имеет ничего общего с распределенным реестром. Гендерное разнообразие не имеет никакого отношения ни к чему, кроме элитарных западных институтов.

Сам же биткойн и его "братья" глобальны: посмотрите, ни одно другое технологическое достижение так эффективно не обслуживает в настоящее время протестующих тех же венесуэльцев как биткойн, но одновременно он также исправно служит и разработчикам программного обеспечения из Кремниевой долины США. Это и есть сила его всемирного охвата и равноправия среди его пользователей.

P.S. * Данные о текущем глобальном распредлении биткойн-узлов можно посмотреть здесь

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59c2563e665c7
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