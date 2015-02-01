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В Новосибирске установили десять криптоматов

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Старый Сегодня, 15:12
#1
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В Новосибирске установили десять криптоматов


Ни смотря на то, что пока законодательство в отношении криптовалют в России еще не принято и судя по всему Государственная Дума не спешит с принятием пакета документов, регулирующего правовое положение криптовалют, компания BBFpro установила 10 автоматов по приему Bitcoin в пяти разных районах Новосибирска. Новосибирск это город миллионник с населением 1 600 000 человек. Это обыкновенный терминал по приему денег, но со специальным программным обеспечением, которое позволяет покупать Bitcoin.

Комиссия на покупку Bitcoin в криптомате всего 6%, что гораздо меньше, чем в обычных онлайн обменниках криптовалют. Таким образом, компания BBFpro надеется к себе привлечь как можно больше клиентов и зарабатывать не на высоких комиссиях, а на большом обороте денежных средств.

По словам руководства компании BBFpro сейчас возник большой вопрос с налогообложением. Ведь криптовалюты никак не регулируются государством и не понятно каким образом стоит считать налоги. Компания уже сдала налоговую отчетность. Вот только как к ней отнесется налоговая инспекция не ясно.

В России существует большое количество терминалов по приему платежей, которые работают за комиссию. И вопрос их налогообложения четко определен и установлен. Другое дело, что курс криптовалют сильно растет и основной доход идет именно на счет роста курса Bitcoin. Но согласно российского законодательства Bitcoin не является валютой. Соответственно не надо делать переоценку курсов и платить прибыль с курсовой разницы. Но только вот согласится с этим налоговая инспекция или нет покажет только время.

Некоторые эксперты считают, что в связи с отсутствием правового регулирования криптовалют в стране покупать Bitcoin в подобном терминале все равно, что покупать лотерейный билетик. Ни знаешь, зачислят тебе деньги на счет или нет.

С другой стороны лично я считаю, что обслуживает терминалы конкретное юридическое лицо, которое зарегистрировано в государственных органах и платит налоги. На криптомате есть контактные телефоны и адрес юридического лица, всегда можно прийти с документами в офис и разобраться по поводу зависшего платежа, а в случае чего пожаловаться в государственные органы на мошенничество.

Вот где на самом деле опасно покупать Bitcoin, так это в обменниках, которые никем не регулируются. И уж точно не найдешь виновных лиц.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://bits.media/news/v-novosibirs...t-kriptomatov/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59c24cac0289b
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