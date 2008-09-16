[ANN][ICO] UDIAR - Блокчейн маркетплейс по обороту интеллектуальной собственности
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UDIAR - блокчейн маркетплейс по обороту интеллектуальной собственности
Параметры ICO
Даты проведения: 20 сентября – 19 ноября 2017 г. Стоимость токена в ходе ICO: фиксированная и составляет 10 USD.
Наша миссия
Мы создаём распределенный блокчейн депозитарий объектов интеллектуальной собственности, дающий возможность творческим людям, предпринимателям, учёным, изобретателям и производителям регистрировать право собственности на объект авторского права, а также монетизировать результаты своей авторской деятельности на открытом рынке.
Из чего состоит наш проект
Реестр интеллектуальной собственности и сервис timestamping
Маркетплейс интеллектуальной собственности – купля и продажа прав на интеллектуальную собственность: искусство, программы, промышленная интеллектуальная собственность
Сервис по интеграции с площадками по продаже цифрового контента (фотобанки, видеостоки, магазины программного обеспечения, музыкальные сервисы) для онлайн-регистрации и продажи прав на объекты интеллектуальной собственности
Платформа Open Innovation для проведения открытых конкурсов на создание или приобретение произведения, технологий и прочих видов интеллектуальных объектов с определёнными параметрами.
Секрет успеха
Технологии UDIAR уже внедрены и успешно используются российским партнером проекта АО «ЕДРИД», который работает на рынке авторского права с 2015 года. За это время командой проекта была создана технологическая платформа, на которой функционирует сервис защиты авторских прав в России. Успешный опыт запуска и работы сервиса на локальном российском рынке является proof of concept для мирового рынка.
Основатели
Максим Дышлюк, CEO
Эксперт по вопросам интеллектуальной собственности и межгосударственного Делового совета ШОС (Шанхайская
Организация Сотрудничества)
Евгений Пен, CFO
11 лет опыта банковской деятельности, исполнительный директор Эндаумент Фонда Санкт-Петербургского Государственного
Университета
Алексей Кузьмин, CTO
18 лет опыта разработки и управления разработкой серверных программных продуктов, 12 лет опыта работы в сфере обеспечения кибербезопасности и защиты информации
Команда ICO:
Рынок
Объём реализуемой на международном рынке интеллектуальной собственности доходит до 3,7 трлн. долл. в год. Мировая торговля лицензиями на право использования промышленной собственности и технологий растёт с темпами до 12% в год. По самым грубым оценкам, из-за различных ограничений всех имеющихся депозитариев до 90% результатов интеллектуальной деятельности никогда не оформляются и не попадают на открытый рынок.
Распределение токенов
Дорожная карта
Ознакомиться с бизнес-моделью проекта и узнать о преимуществах токенов IAR: White Paper UDIAR ICO.