[ANN][ICO] UDIAR - Блокчейн маркетплейс по обороту интеллектуальной собственности

UDIAR - блокчейн маркетплейс по обороту интеллектуальной собственности



Параметры ICO Даты проведения: 20 сентября – 19 ноября 2017 г.

Стоимость токена в ходе ICO: фиксированная и составляет 10 USD.

Наша миссия Мы создаём распределенный блокчейн депозитарий объектов интеллектуальной собственности, дающий возможность творческим людям, предпринимателям, учёным, изобретателям и производителям регистрировать право собственности на объект авторского права, а также монетизировать результаты своей авторской деятельности на открытом рынке.

Из чего состоит наш проект Реестр интеллектуальной собственности и сервис timestamping

Маркетплейс интеллектуальной собственности – купля и продажа прав на интеллектуальную собственность: искусство, программы, промышленная интеллектуальная собственность

Сервис по интеграции с площадками по продаже цифрового контента (фотобанки, видеостоки, магазины программного обеспечения, музыкальные сервисы) для онлайн-регистрации и продажи прав на объекты интеллектуальной собственности

Платформа Open Innovation для проведения открытых конкурсов на создание или приобретение произведения, технологий и прочих видов интеллектуальных объектов с определёнными параметрами. Секрет успеха Технологии UDIAR уже внедрены и успешно используются российским партнером проекта АО «ЕДРИД», который работает на рынке авторского права с 2015 года. За это время командой проекта была создана технологическая платформа, на которой функционирует сервис защиты авторских прав в России. Успешный опыт запуска и работы сервиса на локальном российском рынке является proof of concept для мирового рынка.

Основатели Максим Дышлюк, CEO

Эксперт по вопросам интеллектуальной собственности и межгосударственного Делового совета ШОС (Шанхайская

Организация Сотрудничества)



Евгений Пен, CFO

11 лет опыта банковской деятельности, исполнительный директор Эндаумент Фонда Санкт-Петербургского Государственного

Университета



Алексей Кузьмин, CTO

18 лет опыта разработки и управления разработкой серверных программных продуктов, 12 лет опыта работы в сфере обеспечения кибербезопасности и защиты информации



Команда ICO: Рынок Объём реализуемой на международном рынке интеллектуальной собственности доходит до 3,7 трлн. долл. в год. Мировая торговля лицензиями на право использования промышленной собственности и технологий растёт с темпами до 12% в год. По самым грубым оценкам, из-за различных ограничений всех имеющихся депозитариев до 90% результатов интеллектуальной деятельности никогда не оформляются и не попадают на открытый рынок.

Распределение токенов Дорожная карта

Ознакомиться с бизнес-моделью проекта и узнать о преимуществах токенов IAR:

Дополнительные материалы White Paper

Terms & Conditions

Privacy Policy

One Pager

Контакты Website

Facebook

Twitter

Github

Slack

Telegram

