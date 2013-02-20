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Более молодые американцы больше заинтересованы в инвестировании в биткойн

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Более молодые американцы больше заинтересованы в инвестировании в биткойн



Более молодые жители Америки больше заинтересованы в инвестициях в биткойн.



Новые результаты исследования которое провела компания на рынке студенческих займов LendEDU говорят о том, что более молодые жители Америки больше проявляют интерес к инвестициям в биткойн.

Опубликованы данные исследования, которое проводилось в интернете в прошлом месяце среди тысячи американцев. Исследование было сосредоточено в нескольких областях, включая главный вопрос о том, знают ли они что-нибудь о криптовалюте биткойн. Как выясняется, около 78% респондентов сказали, что имеют представление о биткойне.

Среди данных исследования, интерес состоит в том, что молодые люди в возрастной категории от 18 до 34 лет, проявили больший интерес к инвестициям в биткойн, чем более старшая возрастная категория.

Молодые люди в возрастной категории от 18 до 24 лет, 35,9% сказали, что планируют вложиться в биткойн, против 43,5% тех, которые не планируют этого делать, и еще 20,5% высказали неуверенность. Для возрастной категории 25-34 ответ «да» увеличился до 40,4%, против 31,7% респондентов в этой демографической категории, которые сказали «нет».

Для сравнения, чуть более 10% людей в возрастной категории от 45 до 54 лет проявили интерес ко вложениям в биткойн. Меньше 5% из тех, кто взрослее 55 лет, выражают те же чувства, свидетельствуют данные опроса.

На официальной странице, подробно описывающем данные проведенного исследования говорится, что эти результаты показывают большую заинтересованность биткойнами среди более молодых американских потребителей.




Перевод специально для форума MMGP.

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bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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