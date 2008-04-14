Coins IPO LTD. - coinsipo.com

Планы nvestment 1,18% -1,27% Почасовой в течение 90 часов, 2,75% -3,25% Почасовой в течение 40 часов, 12% -16% Почасовой в течение 20 часов
Минимальный вклад $5
Рефские до 3%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от CloudFlare
Перевод с Google:
Цитата:
CoinsIPO разработала собственные системы управления портфелем, интранет и экстранет, которые позволяют общаться с клиентами в числе лучших в этой отрасли. Финансовый анализ и инвестиционная команда компании регулярно разрабатывают инновационные и уникальные решения и структуры для всех клиентов? наши основные инвестиции - на биткойн, litecoin, ETH, Mining и т. д., потребности. Компания также контролирует и анализирует текущую ситуацию на рынке, с тем чтобы активы, генерирующие прибыль, поступали ежечасно.
Быть уверенным
Личные отношения и в основном рекомендации проникают на вторичный рынок. Вы ищете профессионалов с опытом и знаниями, которые могут предоставить вам ликвидность для ваших активов, и, что более важно, вам нужен партнер, которому вы можете доверять, чтобы проводить транзакцию профессионально и с максимальной уверенностью.
Инвестиционные планы:
Цитата:
1,18% ~ 1,27% Почасовой режим в течение 90 часов.
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 5,00 - $ 500,00 1,18
План 2 501,00 долл. США - 3000 долл. США 1,27
2,75% ~ 3,25% Почасовой в течение 40 часов.
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 300,00 - $ 3000,00 2,75
План 2 3001,00 долл. США - 30000,00 долл. США 3,25
12% ~ 16% Почасовой в течение 20 часов.
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 3000.00 - $ 30000.00 12.00
План 2 $ 30001,00 - $ 300000,00 16,00