Coins IPO LTD. - coinsipo.com Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney,LiteCoin



Новый проект: Coins IPO LTD.



Планы nvestment 1,18% -1,27% Почасовой в течение 90 часов, 2,75% -3,25% Почасовой в течение 40 часов, 12% -16% Почасовой в течение 20 часов



Минимальный вклад $5



Рефские до 3%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от CloudFlare





Перевод с Google:



Цитата: CoinsIPO разработала собственные системы управления портфелем, интранет и экстранет, которые позволяют общаться с клиентами в числе лучших в этой отрасли. Финансовый анализ и инвестиционная команда компании регулярно разрабатывают инновационные и уникальные решения и структуры для всех клиентов? наши основные инвестиции - на биткойн, litecoin, ETH, Mining и т. д., потребности. Компания также контролирует и анализирует текущую ситуацию на рынке, с тем чтобы активы, генерирующие прибыль, поступали ежечасно.



Быть уверенным



Личные отношения и в основном рекомендации проникают на вторичный рынок. Вы ищете профессионалов с опытом и знаниями, которые могут предоставить вам ликвидность для ваших активов, и, что более важно, вам нужен партнер, которому вы можете доверять, чтобы проводить транзакцию профессионально и с максимальной уверенностью. Инвестиционные планы:



Цитата: 1,18% ~ 1,27% Почасовой режим в течение 90 часов.

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 5,00 - $ 500,00 1,18

План 2 501,00 долл. США - 3000 долл. США 1,27





2,75% ~ 3,25% Почасовой в течение 40 часов.

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 300,00 - $ 3000,00 2,75

План 2 3001,00 долл. США - 30000,00 долл. США 3,25





12% ~ 16% Почасовой в течение 20 часов.

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 3000.00 - $ 30000.00 12.00

План 2 $ 30001,00 - $ 300000,00 16,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: The amount of 60 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1991047->U6353392.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Coins IPO LTD User naale..

Date: 11:18 20.09.17.

