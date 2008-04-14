Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,176 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Coins IPO LTD. - coinsipo.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Компания COIN VALLEY
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:24
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,120
Благодарностей: 2,967
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Coins IPO LTD. - coinsipo.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney,LiteCoin

Новый проект: Coins IPO LTD.

Планы nvestment 1,18% -1,27% Почасовой в течение 90 часов, 2,75% -3,25% Почасовой в течение 40 часов, 12% -16% Почасовой в течение 20 часов

Минимальный вклад $5

Рефские до 3%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от CloudFlare


Перевод с Google:

Цитата:
CoinsIPO разработала собственные системы управления портфелем, интранет и экстранет, которые позволяют общаться с клиентами в числе лучших в этой отрасли. Финансовый анализ и инвестиционная команда компании регулярно разрабатывают инновационные и уникальные решения и структуры для всех клиентов? наши основные инвестиции - на биткойн, litecoin, ETH, Mining и т. д., потребности. Компания также контролирует и анализирует текущую ситуацию на рынке, с тем чтобы активы, генерирующие прибыль, поступали ежечасно.

Быть уверенным

Личные отношения и в основном рекомендации проникают на вторичный рынок. Вы ищете профессионалов с опытом и знаниями, которые могут предоставить вам ликвидность для ваших активов, и, что более важно, вам нужен партнер, которому вы можете доверять, чтобы проводить транзакцию профессионально и с максимальной уверенностью.
Инвестиционные планы:

Цитата:
1,18% ~ 1,27% Почасовой режим в течение 90 часов.
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 5,00 - $ 500,00 1,18
План 2 501,00 долл. США - 3000 долл. США 1,27


2,75% ~ 3,25% Почасовой в течение 40 часов.
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 300,00 - $ 3000,00 2,75
План 2 3001,00 долл. США - 30000,00 долл. США 3,25


12% ~ 16% Почасовой в течение 20 часов.
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 3000.00 - $ 30000.00 12.00
План 2 $ 30001,00 - $ 300000,00 16,00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1991047->U6353392.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Coins IPO LTD User naale..
Date: 11:18 20.09.17.
Batch: 188732739.
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 15:33
#2
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 73,279
Благодарностей: 4,971
Записей в блоге: 3
УГ: 39
КП: 0.137
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Coins IPO LTD. - coinsipo.com
депозит:

20.09.17 10:40 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U6353392 from U1294xxx. Batch: 188729759. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Coins IPO LTD User allhyips.
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

All-HYIPs.info информируем о выплатах на 100+ тематических площадках интернета.
all-hyips на форуме  
Старый Сегодня, 15:38
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 483
Благодарностей: 113
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Coins IPO LTD. - coinsipo.com
Очень похож на этот проект http://mmgp.ru/showthread.php?t=5085...2#post13419637
Процент интересный,надо посмотреть за стартом.
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!
vorotila на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Coins-yard - coins-yard.ru - новая игра с выводом денег KonanRB Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 14 08.11.2014 23:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tigr
FxSlaughter Finance Limited - fxslaughter.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Готовим кошелек: новые платежки придут к концу недели
От moskva в разделе «Новости платежных систем»
Аватар pilot10
Федеральные агенты воруют и вымогают биткойны
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар clipman77
Скрипт BitCluster показывает связи между Bitcoin кошельками и транзакциями
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Bubux.ru - Bubux
От voldemen в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар gal40n0k85
HYPER - новая криптовалюта, PoS 5% в месяц, начисления ежедневно
От gal40n0k85 в разделе «Другие криптовалюты»
.     
Пользователей
423,176
Тем
489,702
Сообщений
12,199,405

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram