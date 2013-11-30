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SynTrade Синхронная Торговля

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В этом разделе публикуются торговые сигналы бинарных опционов.
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Старый Сегодня, 14:19
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
SynTrade Синхронная Торговля
Здравствуйте уважаемые посетители форума

Представляем вашему вниманию сервис синхронной торговли.

Сервис запустился недавно, и активно ищет специалистов которые были бы готовы работать через наш сервис. Торговать и давать возможность копировать их торговлю другим трейдерам. Клиентская база большая, главное специалист должен показать хороший результат.
Брокеры
Binary.com
Binomo.com
Щас работаем над добавлением Alpari
Мы не работаем по API брокера, так как это очень рискованно, брокер может любое время слить, если увидит что специалист выводить подписчиков своих, хороший в плюс.

Для регистрации как обычный трейдер, вам нужно ввести вот этот пригласительный код (инвайт) 12ikldfhg&HG0, а так же при регистрации указать я трейдер
А для тех кто хочет стать специалистом в нашем сервисе, давать возможность подписчикам копировать себя, инвайт дается через ЛС или же по контактам которые внизу.
Skype: minkailov.95
Telegram: @minkailov
Наш сайт _https://syntrade24.com
__________________
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