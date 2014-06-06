ГераЯ Премиум



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Формирование комиссий по транзакциям в криптовалютах

Популярность Биткоина и прочих криптовалют растет, об этом говорит и рост оборотов на биржах, и частое появление новых криптовалют, число которых в мире доходит до 1000. Но это все также увеличивает количество транзакций в сети Bitcoin, если раньше все сделки исполнялись без проблем и очень быстро, то сейчас с ростом операций на протяжении долгого времени, блоки все больше заполняются и чтоб вашу транзакцию быстрее провели надо заплатить комиссию, и комиссии с каждым разом устанавливают все выше. Те, кто не хотят платить завышенную комиссию или устанавливают размер меньше, сталкиваются с тем, что их операции не спешат подтверждать или игнорируются. И так, как определить какая комиссия является разумной и как не переплачивать за свои операции?



Как формируется комиссия

Данная статья больше для тех, кто только начал заниматься майнингом, торговлей или сбором в кранах криптовалют. Так как рано или поздно они столкнуться вводом-выводом своих средств либо на кошелек, биржу и в дальнейшем на карту в фиатной валюте. А пользователей с каждым разом все растет, особенно большой наплыв случился после преодоления курсом Bitcoin предела 4000 USD и выше. К слову еще 2 сентября 2017 курс стоит почти 5000USD. При этом не все понимают, что такое Биткоин и как с ним работать и как не потерять половину того, что заработано, устанавливая комиссии за осуществление транзакций и вообще как-то вывести заработанные деньги. К слову высокие тарифы должны также беспокоить новичков, так как это только вначале криптовалюты это источник дохода с инвестиций, но ведь нужно и думать о том, как сократить издержки.



Важно знать в первую очередь то, что вне зависимости от того, сколько вы пересылаете, комиссия будет одна и та же, то есть, если вы пересылаете сумму в эквиваленте 10000 долларов и сумму в 100 долларов, а комиссия при этом может быть одна и та же за каждую транзакцию.



Пользователь не платит за каждый биткоин, он оплачивает комиссию за то, чтоб его транзакцию включили в блок. Многие это считают не справедливым. Еще должны знать о том, что тарифы устанавливаются только в сатоши (1BTC = 100000000 сатоши). А транзакции измеряются в байтах, она средняя транзакция составляет 226 байт и от времени обработки и зависит комиссия.



Когда общее количество транзакций резко возрастает, платежи проходить начинаются со значительными задержками. Сколько в данный момент в очереди стоит на оплату транзакций, вы можете смотреть на сайте blockchain.info на







Почему растут комиссии?

Вообще изначально выводы были бесплатными, потом чтоб защититься от спамеров, перегружающих сеть, и добавить вознаграждения майнерам за блоки ввели комиссии. Поэтому она не привязана к сумме и за вывод большой суммы будет мизерной, а мелкой – слишком высокой. Но при этом переводы мелких сумм только увеличивают комиссию, так как загружают слишком сеть (например доливки и пополнения хайпов).



1 августа уже состоялся хард форк Биткоина и появилась новая валюта Bitcoin Cash. Далее была создан механизм EDA, что помогает перераспределять уровень сложности сети в зависимости от переключения майнеров с сети Биткоина на сеть Bitcoin Cash, но в итоге мы получили рост задержки прохождения операций и рост стоимости комиссии.



Как известно, пытались решить проблему проходимости транзакций с помощью SegWit, как некий компромисс в спорах по вопросам масштабирования, но сейчас по SegWit делается слишком малое количество транзакций, хотя уже с ним работают кошельки Ledger и Trezor, должно пройти немало времени, чтоб проблема решилась.



Как не переплатить?

Еще год назад комиссии были довольно адекватными и не было смысла подымать эту тему, но сейчас все больше жалоб в сети на то, что комиссии очень несоразмерны с выводимыми суммами, тогда как раньше она составляла всего несколько процентов. Да и транзакции всегда подтверждались, даже если ставили меньше комиссию. Конечно, если вы выводите крупную сумму, то комиссия может вас и не будет волновать, но это только пока. А пользователям с мелкими суммами уже сейчас нужно думать, как сократить свои издержки.

К примеру, вы водите вы сумму 0,01BTC (по сегодняшнему курсу это 40 долларов США), а комиссию вам могут поставить 0,0042 это почти 17 долларов, думаю, все согласятся, что эта комиссия огромна и несоизмерима с суммой вывода.



Какой выход в этой ситуации? Вводите комиссию в ручную ту, что вам кажется удобной за вывод ваших средств. Если вы укажете очень малую комиссию, то даже если транзакцию не подтвердят, тут нет ничего страшного, сумму вывода вам просто вернут на счет назад по истечению 3 дней.



Или можно рассчитать адекватную комиссию следующим образом: есть такой сайт





Еще можно рассматривать самые низкие комиссии, что были включены в последний блок. А это можно сделать на сайте blockchain.info, здесь нажимаете на последний блок и прокручиваете в самый низ, как правило, там находятся самые низкие комиссии, чтоб точно ваш платеж прошел, можно установить свою плату за прохождение чуть выше.







В заключение хочется посоветовать не только следить за размером комиссии, а и всегда внимательно проверять все транзакции, что вы отправляете, так как думаю многие слышали о случае, как в 2016 году один пользователь перепутал суммы и отправил 0,0001 BTC с комиссией 291 BTC. Причем получатель комиссии согласился вернуть ее, но так хозяин средств и не был найден.

Всем удачных инвестиций и низких комиссий!





Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

https://text.ru/antiplagiat/59c232b912ae1 Популярность Биткоина и прочих криптовалют растет, об этом говорит и рост оборотов на биржах, и частое появление новых криптовалют, число которых в мире доходит до 1000. Но это все также увеличивает количество транзакций в сети Bitcoin, если раньше все сделки исполнялись без проблем и очень быстро, то сейчас с ростом операций на протяжении долгого времени, блоки все больше заполняются и чтоб вашу транзакцию быстрее провели надо заплатить комиссию, и комиссии с каждым разом устанавливают все выше. Те, кто не хотят платить завышенную комиссию или устанавливают размер меньше, сталкиваются с тем, что их операции не спешат подтверждать или игнорируются. И так,Данная статья больше для тех, кто только начал заниматься майнингом, торговлей или сбором в кранах криптовалют. Так как рано или поздно они столкнуться вводом-выводом своих средств либо на кошелек, биржу и в дальнейшем на карту в фиатной валюте. А пользователей с каждым разом все растет, особенно большой наплыв случился после преодоления курсом Bitcoin предела 4000 USD и выше. К слову еще 2 сентября 2017 курс стоит почти 5000USD. При этом не все понимают, что такое Биткоин и как с ним работать и как не потерять половину того, что заработано, устанавливая комиссии за осуществление транзакций и вообще как-то вывести заработанные деньги. К слову высокие тарифы должны также беспокоить новичков, так как это только вначале криптовалюты это источник дохода с инвестиций, но ведьВажно знать в первую очередь то,Пользователь не платит за каждый биткоин, он оплачивает комиссию за то, чтоб его транзакцию включили в блок. Многие это считают не справедливым. Еще должны знать о том, что тарифы устанавливаются только в сатоши (1BTC = 100000000 сатоши). А транзакции измеряются в байтах, она средняя транзакция составляет 226 байт и от времени обработки и зависит комиссия.Сколько в данный момент в очереди стоит на оплату транзакций, вы можете смотреть на сайте blockchain.info на странице неподтвержденных транзакций . Чем боле количество, тем больше сумма комиссии.Вообще изначально выводы были бесплатными, потом чтоб защититься от спамеров, перегружающих сеть, и добавить вознаграждения майнерам за блоки ввели комиссии. Поэтому она не привязана к сумме и за вывод большой суммы будет мизерной, а мелкой – слишком высокой. Но при этом переводы мелких сумм только увеличивают комиссию, так как загружают слишком сеть (например доливки и пополнения хайпов).1 августа уже состоялся хард форк Биткоина и появилась новая валюта Bitcoin Cash. Далее была создан механизм EDA, что помогает перераспределять уровень сложности сети в зависимости от переключения майнеров с сети Биткоина на сеть Bitcoin Cash, но в итоге мы получили рост задержки прохождения операций и рост стоимости комиссии.Как известно, пытались решить проблему проходимости транзакций с помощью SegWit, как некий компромисс в спорах по вопросам масштабирования, но сейчас по SegWit делается слишком малое количество транзакций, хотя уже с ним работают кошельки Ledger и Trezor, должно пройти немало времени, чтоб проблема решилась.Еще год назад комиссии были довольно адекватными и не было смысла подымать эту тему, но сейчас все больше жалоб в сети на то, что комиссии очень несоразмерны с выводимыми суммами, тогда как раньше она составляла всего несколько процентов. Да и транзакции всегда подтверждались, даже если ставили меньше комиссию. Конечно, если вы выводите крупную сумму, то комиссия может вас и не будет волновать, но это только пока. А пользователям с мелкими суммами уже сейчас нужно думать, как сократить свои издержки.К примеру, вы водите вы сумму 0,01BTC (по сегодняшнему курсу это 40 долларов США), а комиссию вам могут поставить 0,0042 это почти 17 долларов, думаю, все согласятся, что эта комиссия огромна и несоизмерима с суммой вывода.Вводите комиссию в ручную ту, что вам кажется удобной за вывод ваших средств. Если вы укажете очень малую комиссию, то даже если транзакцию не подтвердят, тут нет ничего страшного, сумму вывода вам просто вернут на счет назад по истечению 3 дней.Или: есть такой сайт https://bitaps.com/ru/ , где вы можете увидеть какая рекомендуемая комиссия должна быть, чтоб вам вывели ваши средства, вы должны выбрать между синим, зеленым или черным числом. В принципе даже если выберете черное, транзакция должна быть проведена.Еще можно рассматривать. А это можно сделать на сайте blockchain.info, здесь нажимаете на последний блок и прокручиваете в самый низ, как правило, там находятся самые низкие комиссии, чтоб точно ваш платеж прошел, можно установить свою плату за прохождение чуть выше.В заключение хочется посоветовать, что вы отправляете, так как думаю многие слышали о случае, как в 2016 году один пользователь перепутал суммы и отправил 0,0001 BTC с комиссией 291 BTC. Причем получатель комиссии согласился вернуть ее, но так хозяин средств и не был найден.Всем удачных инвестиций и низких комиссий!

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