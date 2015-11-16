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Мнение Джереми Эпштейн: в блокчейн-революции выживут только 5% криптовалют

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Мнение Джереми Эпштейн: в блокчейн-революции выживут только 5% криптовалют
Блокчейн-революция произойдет, в первую очередь, в области маркетинга и рекламы, но победителями из этой гонки выйдут только 5% криптовалют. Об этом говорится в докладе аналитической компании Never Stop Marketing, сообщает VentureBeat.

«Если у вас есть базовое понимание потенциала технологии блокчейн — что он уничтожает потребность в посредниках — и базовое понимание современной цепочка наращивания стоимости (44 цента с каждого $1 тратятся на посредников), то довольно очевидно, что самая созревшая для трансформации индустрия — это рекламные технологии», — говорит глава Never Stop Marketing Джереми Эпштейн.

«Джин блокчейн-децентрализации вырвался из бутылки, — говорит Эпштейн. — Не важно, что говорят Китай или Джейми Даймон, волна трансформаций надвигается».

Несмотря на сопротивление властей и финансового истеблишмента, изменения, которые несет блокчейн, по мнению Эпштейна, повлекут за собой взрывной рост индустрии маркетинга и новые правила игры.

«Нам не нужны десять разных протоколов для рекламной отрасли, чтобы люди могли решать, лучше ли, к примеру, Papyrus, чем другие, — говорит он. — Все они не нужны».

По словам Эпштейна, в конце концов блокчейн станет еще одним нормальным рынком, хотя большинство его участников сойдут со сцены.

«95% криптовалют не будут ничего стоить через год или два. Но 5% окажутся победителями. Кое-кто из них может оказаться протоколом стоимостью в триллион долларов. Будут кратковременные колебания, но подобной трансформации бизнес-модели мы не видели давно», — говорится в докладе.

Напомним, ранее генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон заявил, что считает биткоин «мошенничеством», и не сомневается, что ведущая криптовалюта «в конечном итоге сдуется».

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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 13:26.
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