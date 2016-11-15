Новая криптовалюта JSEcoin и майнинг в браузере для всех.

#JSECOIN
#криптовалюта, созданная веб-мастерами, созданными для всех.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ https://goo.gl/odqaYr
МАЙНИНГ НОВОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ JSECOIN В ВАШЕМ БРАУЗЕРЕ, ТАКЖЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ ПОЛУЧАЕМ БОНУС 1.12 JSECOIN
Self-Mining
- Чтобы сделать криптовалютную забаву, любой пользователь может войти в свою панель управления и нажать кнопку запуска. Предлагается специальный пул монет, и каждый, у кого есть веб-соединение, может выйти в интернет и «заработать» свою долю в цифровой валюте. Это подталкивает платформу «просто для веб-мастеров и разработчиков приложений»,
Live Platform
- платформа основного пользовательского интерфейса по адресу: https://goo.gl/odqaYr
предназначена для нетехнических пользователей. Кто-то, не имеющий опыта работы с криптовалютой, должен иметь возможность настраивать учетную запись и приобретать, отправлять, показывать JSEcoin.
Разработка веб-браузера
Любой, у кого есть веб-сайт или веб-браузер, теперь может майнить криптовалюту.
Веб-мастерам
Заменяйте объявления или зарабатывайте дополнительный доход с ваших сайтов с помощью фоновой криптовалютной разработки
1 В разделе PUBLISH
вводим URL
своего сайта на котором хотим разместить код для майнинга нажиаем на кнопку SETUP SITE
и получаем код для майнинга.
2 Вставляем полученный код к себе на сайт и каждый гость на вашем сайте будет для вас майнить криптовалюту JSEcoin
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПАРТНЕРКА
3.50 JSE
за подтвержденную учетную запись пользователя
(Double Opt-in CPA Offer).
ПРИМЕР САЙТА НА КОТОРОМ ИНТЕГРИРОВАН КОД ДЛЯ МАЙНИНГА https://goo.gl/8RWa4i
1. Биткойн потребляет больше электроэнергии, чем Куба
2. Вебмастерам нужны новые способы монетизации своих сайтов
3. Криптовалютность не должна быть настолько сложной
Решение #JSECOIN
Кирпичные выходы традиционно добываются установками ферм промышленных размеров рядом с электростанциями, потребляющими огромное количество электроэнергии. Наша платформа экономит энергию и позволяет веб-мастерам монетизировать свои веб-сайты, заменяя роль шахтеров криптовалюты.
Посетители веб-сайта выполняют математический процесс хэширования в фоновом режиме при просмотре веб-сайта с использованием избыточной мощности ЦП, которая в противном случае была бы потрачена впустую. Незаметный фрагмент кода, размещенный на веб-сайте, запускается в браузере, пока посетитель находится на странице. Это обеспечивает хеширование, требуемое для обеспечения блокировки.
Посетители сайта узнают о горном деле с уведомлением о конфиденциальности и получили шанс отказаться .
Платные бесплатные переводы - с использованием базы данных с несколькими блочными ключами вместе с ведомостью учетной записи разработчикам удалось сократить время транзакции до менее 30 секунд и масштабировать ее до 50 000 транзакций в секунду в тестовом наборе (такая же операционная способность, что и VISA ).
добавлено через 1 минуту
МАЙНИНГ В БРАУЗЕРЕ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ НА ПЛАТФОРМЕ БУДЕТ ДОСТУПЕН В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ПРИЧИНА (БОЛЬШОЙ НАПЛЫВ ЛЮДЕЙ, БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ МАЙНЕРОВ)