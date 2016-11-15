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Новая криптовалюта JSEcoin и майнинг в браузере для всех.

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Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
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Старый Сегодня, 13:19
#1
Интересующийся
 
Имя: adas
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 15.11.2016
Сообщений: 62
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Новая криптовалюта JSEcoin и майнинг в браузере для всех.
#JSECOIN #криптовалюта, созданная веб-мастерами, созданными для всех.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ https://goo.gl/odqaYr



МАЙНИНГ НОВОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ JSECOIN В ВАШЕМ БРАУЗЕРЕ, ТАКЖЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ ПОЛУЧАЕМ БОНУС 1.12 JSECOIN

Self-Mining - Чтобы сделать криптовалютную забаву, любой пользователь может войти в свою панель управления и нажать кнопку запуска. Предлагается специальный пул монет, и каждый, у кого есть веб-соединение, может выйти в интернет и «заработать» свою долю в цифровой валюте. Это подталкивает платформу «просто для веб-мастеров и разработчиков приложений»,

Live Platform - платформа основного пользовательского интерфейса по адресу: https://goo.gl/odqaYr предназначена для нетехнических пользователей. Кто-то, не имеющий опыта работы с криптовалютой, должен иметь возможность настраивать учетную запись и приобретать, отправлять, показывать JSEcoin.

Разработка веб-браузера
Любой, у кого есть веб-сайт или веб-браузер, теперь может майнить криптовалюту.

Веб-мастерам
Заменяйте объявления или зарабатывайте дополнительный доход с ваших сайтов с помощью фоновой криптовалютной разработки

1 В разделе PUBLISH вводим URL своего сайта на котором хотим разместить код для майнинга нажиаем на кнопку SETUP SITE и получаем код для майнинга.

2 Вставляем полученный код к себе на сайт и каждый гость на вашем сайте будет для вас майнить криптовалюту JSEcoin

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПАРТНЕРКА
3.50 JSE за подтвержденную учетную запись пользователя
(Double Opt-in CPA Offer).

ПРИМЕР САЙТА НА КОТОРОМ ИНТЕГРИРОВАН КОД ДЛЯ МАЙНИНГА https://goo.gl/8RWa4i

1. Биткойн потребляет больше электроэнергии, чем Куба
2. Вебмастерам нужны новые способы монетизации своих сайтов
3. Криптовалютность не должна быть настолько сложной
Решение #JSECOIN
Кирпичные выходы традиционно добываются установками ферм промышленных размеров рядом с электростанциями, потребляющими огромное количество электроэнергии. Наша платформа экономит энергию и позволяет веб-мастерам монетизировать свои веб-сайты, заменяя роль шахтеров криптовалюты.
Посетители веб-сайта выполняют математический процесс хэширования в фоновом режиме при просмотре веб-сайта с использованием избыточной мощности ЦП, которая в противном случае была бы потрачена впустую. Незаметный фрагмент кода, размещенный на веб-сайте, запускается в браузере, пока посетитель находится на странице. Это обеспечивает хеширование, требуемое для обеспечения блокировки.
Посетители сайта узнают о горном деле с уведомлением о конфиденциальности и получили шанс отказаться .

Платные бесплатные переводы - с использованием базы данных с несколькими блочными ключами вместе с ведомостью учетной записи разработчикам удалось сократить время транзакции до менее 30 секунд и масштабировать ее до 50 000 транзакций в секунду в тестовом наборе (такая же операционная способность, что и VISA ).

добавлено через 1 минуту
МАЙНИНГ В БРАУЗЕРЕ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ НА ПЛАТФОРМЕ БУДЕТ ДОСТУПЕН В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ПРИЧИНА (БОЛЬШОЙ НАПЛЫВ ЛЮДЕЙ, БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ МАЙНЕРОВ)
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Последний раз редактировалось turneor; Сегодня в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
turneor вне форума  
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