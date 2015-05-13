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Binance становится еще сильней после запрета ICO в Китае

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Binance становится еще сильней после запрета ICO в Китае

В последние дни рынок криптовалют был довольно мрачным. Значение почти всех криптовалют, особенно биткоина, стало свидетелем резкого спада к концу прошлой недели после новых событий в Китае.

Фиаско началось после того, как правительство решило положить конец растущему числу ICO проектов, что привело в полноценный запрет на торговлю криптовалютой. Эти события практически разрушили криптовалютный рынок страны, а мировые рынки только ощутили дрожь. Правительство страны повлияло на различные криптовалютные биржи, такие как CHBTC, OKCoin и Huobi. Однако, не все биржи страдают от репрессий правительства на торговлю криптовалютой.

Для некоторых бирж, таких как Binance, этот запрет будет рассматриваться криптовалютными экспертами. Как и любая другая биржа, Binance объявила о том, что она запрещает пользователям из Китая участвовать в торгах. Тем не менее такой шаг со стороны Binance не повлиял на ее деятельность, поскольку компания продолжает функционировать без каких-либо остановок. Благодаря другим ведущим биржам, которые сталкиваются с замедлением роста, Binance в настоящее время сталкивается с завоевыванием лидирующих позиций на глобальном рынке криптовалют.

В отличие от своих партнеров, Binance является поистине глобальной биржей для пользователей по всему миру. Биржа заявляет, что трафик с Китая составляет всего лишь 20% от общего получаемого трафика, который оставляет еще 80% трафика с других стран. В настоящее время Binance работает в 180 странах мира.

Binance также является одной из самых удобных бирж, ориентированных на клиентов. Со всеми положительными комментариями о своих услугах на ведущих СМИ, Binance продолжает привлекать еще больше пользователей каждый день. Кроме того, благодаря мощной команде, которая работала с ведущими компаниями, такими как Blockchain.info, OKCoin, Morgan Stanley и др, биржа продолжает совершенствоваться и добавлять новые возможности. Благодаря большой базе пользователей, технической команды и превосходному обслуживанию клиентов, Binance является идеальным выбором для торговли криптовалютой.


Перевод специально для MMGP.RU

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 13:13.
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Метки
биржа криптовалют, китай, криптовалюта
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