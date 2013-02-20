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Proof of Space – новый метод майнинга криптовалют от создателя BitTorrent Брэма Коэна

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Proof of Space – новый метод майнинга криптовалют от создателя BitTorrent Брэма Коэна



Proof of Space – новый метод добычи криптовалют от основателя протокола BitTorrent Брэма Коэна.



Разработчиком протокола для обмена файлами BitTorrent Брэмом Коэном был опубликован технический документ, который представляет собой экологически чистую альтернативу энергосберегающему способу вычисления на основе биткойна.

Новый метод называется Proof of Space и полагается на свободное место на главном устройство хранения файлов (жесткий диск) заранее выделенное пользователями, а не на вычислительные мощности для добычи криптовалют, что, как утверждается, является менее экологически опасным и главное - экономической альтернативой классическому методу добычи цифровых валют.

В опубликованной технической документации Коэна «Beyond Hellman’s Time-Memory Trade-Offs with Applications to Proofs of Space» излагается доказательства использования свободного дискового пространства для добычи криптовалют, который требует гораздо меньше электроэнергии. Из-за уменьшения потребностей в электроэнергии, новый способ нацелен на то, чтобы сделать доступным майнинг для любого пользователя имеющего ПК.

В рамках нового метода добычи цифровой валюты Proof of Space майнеры заранее выделяют свое свободное место на диске, которое будет использоваться для вычислений, и с вероятностью успешной добычи блока пропорционально объему выделенного места на жестком диске, деленному на суммарную пропускную способность сети.

В дополнение к Коэну, соавторами нового метода выступили Хамза Абулла, Джоел Алвен и Кшиштоф Пьетрзак из австрийского Института науки и техники, Данила Хилко из парижской Высшей педагогической школы и Леонид Райзин из университета Бостона.

Хотя еще необходимо понять, станет ли эта техническая документация фундаментом для создания новой цифровой валюты.

«По большей части не требуется запуск новых криптомонет», - сказал Брэм и добавил:
«Но у меня есть идея о базовой добыче криптовалюты и как ее улучшить».





Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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