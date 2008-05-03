Биткойн резко подскакивает, но все еще в нисходящем тренде

Цены на биткойн резко взлетели с минимума в $2 970 и на данный момент котируются по цене в 3 974 доллара США. Litecoin последовал аналогичной схеме, достигнув минимума в 32,35 доллара, и сейчас находится у отметки 54,48 доллара за монету.
Биткойн отскакивает от минимумов
Цены на биткойн резко подскочили с минимума $ 2,970 до максимума в $4 103 чуть ранее сегодня. С тех пор цена немного откатилась после вновь опубликованных плохих новостей из Китая.
Согласно статье Wall Street Journal, Китайские власти пойдут намного дальше простого запрета криптовалютных бирж в стране. Планы могут включать в себя запрет на проведение внебиржевых сделок, а также введение ограничения доступа к иностранным биржам путем помещения их в «Великий китайский фаервол» (название системы фильтрации содержимого интернета в КНР). Есть опасения, что даже майнинг биткойна может быть затронут, если власти будут блокировать все биткойн-транзакции, как предполагали некоторые источники. С 65% долей майнинга биткойна в Китае, в краткосрочной перспективе это может оказать серьезное влияние на всю сеть биткойна. Издание WSJ сообщает:
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«До сих пор китайские майнеры считали себя не подверженными формирующейся позиции Пекина по торговле биткойнами. Один предприниматель высказал мнение, что майнеры сейчас обеспокоены тем, что власти собираются ввести ограничения на их вид деятельности. По его словам, использование VPN в качестве обходного пути будет затруднено, ссылаясь на виртуальные частные сети, которые позволяют пользователям обойти так называемый Великий китайский фаервол».
История еще далека до завершения, поскольку никаких новых действий не последовало со стороны китайских властей после запрета криптовалютных бирж. Остается выяснить, насколько далеко они пойдут.
Технически пара BTC/USD остается в нисходящем тренде на дневных графиках. Чтобы его завершить, быкам придется пробить локальный максимум в 4 378 долларов. Однако для начала нового ралли потребуется пробой абсолютного максимума в $4 960. На недельных и месячных графиках биткойн продолжает оставаться на бычьем рынке.
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