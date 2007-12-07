ПАММ счет Sphere:333872 (Alpari)

*Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.
О торговой стратегии: Торгуют 2 системы EURUSD и GBPUSD. Торгуют на пробой. Системы долгосрочные, поэтому срок инвестирования от 6 мес.
Тут только 2 системы 1 по евро другая по фунту. Обе торгуют на продолжение движения при резком увеличении волатильности (например, на выходе новостей). На основном счете данные системы тоже торгуют но с меньшими рисками. Данный счет создан для более рисковой торговли и, соответственно, большего потенциала прибыли.