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ПАММ счет Sphere:333872 (Alpari)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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ПАММ счет Sphere:333872 (Alpari)
  1. Название ПАММ счета: Sphere - 333872 [Alpari]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 05.06.2015
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 27
    • Капитал управляющего: 3000
    • Тип счета: pamm.ecn.mt4

  3. Оферта:
    • Баланс, USD*: 10
    • Вознаграждение управляющего: 50%
    • Баланс, USD*: 100
    • Вознаграждение управляющего: 40%
    • Баланс, USD*: 500
    • Вознаграждение управляющего: 30%
    • Баланс, USD*: 1000
    • Вознаграждение управляющего: 25%
    • Баланс, USD*: 2000
    • Вознаграждение управляющего: 20%
    • Баланс, USD*: 5000
    • Вознаграждение управляющего: 15%
    *Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.

  4. О торговой стратегии: Торгуют 2 системы EURUSD и GBPUSD. Торгуют на пробой. Системы долгосрочные, поэтому срок инвестирования от 6 мес.

    Тут только 2 системы 1 по евро другая по фунту. Обе торгуют на продолжение движения при резком увеличении волатильности (например, на выходе новостей). На основном счете данные системы тоже торгуют но с меньшими рисками. Данный счет создан для более рисковой торговли и, соответственно, большего потенциала прибыли.

  5. Манименеджмент: агрессивность торговли - высокая

  6. Информация об управляющим: Связь через форум: https://forum.alpari.com/index.php?/...re-warlock279/

  7. Мониторинг у брокера:


  8. Еще ПАММ счета управляющего:

Результаты
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 4,86%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 68,08%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : -1,16%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -10,57%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 4,08%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 15,13%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 0,94%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : -5,84%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.12.2016] : 146,21%
  • Результат: [05.06.2015 - 31.12.2015] : 89,88%
__________________
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