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Правление "Газпрома" выплатило себе 1,35 миллиарда рублей

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Старый Сегодня, 11:15
#1
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Правление "Газпрома" выплатило себе 1,35 миллиарда рублей
Члены правления "Газпрома" по итогам первого полугодия получили вознаграждение за свою работу на сумму 1,35 миллиарда рублей. Об этом газовый холдинг сообщил в понедельник в отчете по РСБУ.

16 входящих в правление топ-менеджеров заработали 331,9 млн рублей в виде зарплаты. По сравнению с прошлым годом их оклад был снижен в 1,7 раза.

Это сокращение, впрочем, было компенсировано за счет премий, общая сумма которых достигла почти миллиарда рублей (985 млн). В результате за январь-июнь правление было премировано почти на такую же сумму, как за весь прошлый год (1,17 миллиарда рублей).

Еще 29,3 млн рублей топ-менеджеры получили в качестве "иных видов вознаграждения". Общая сумма выплат упала на 20% впервые с 2008 года.

Несмотря на рост добычи газа почти на 20%, чистая прибыль по итогам полугодия обвалилась в 11,2 раза - до 17,376 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 2,8%, прибыль от продаж - на 13%, до 191,803 млрд рублей.

Одновременно "Газпром" продолжает наращивать долг. За полгода общая сумма обязательств компании за полугодие увеличилась на 217 млрд рублей и достигла 3,659 триллиона рублей.

Краткосрочный долг, погашение которого запланировано на ближайший год, вырос с 1,443 до 1,521 трлн рублей. Долгосрочные займы были увеличены с 662,3 до 725,1 млрд рублей.

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Старый Сегодня, 12:15
#2
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Re: Правление "Газпрома" выплатило себе 1,35 миллиарда рублей
Удивительно, вот бы мне так на работе, прибыль падает, а премии растут)
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