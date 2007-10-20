Что произойдет, если китайские биржи закроются до конца октября?

OKCoin и Huobi, две крупнейшие криптовалютные биржи на рынке Китая,получили свободу действий со стороны китайского правительства до конца октября. После закрытия OKCoin и Huobi до конца этого года криптовалютный рынок Китая будет официально закрыт.
Сроки приостановления не известны
Не понятно, является ли общенациональное приостановление, введенное в отношении китайский бирж временным или постоянным. В нескольких докладах из надежных источников, таких как Wall Street Journal, было предложено, чтобы правительство Китая изучало возможность ограничить торговлю биткоином.
Хуан Чжэнь, исследователь Народного банка Китая (НБК), недавно опубликовал комментарий, в котором утверждалось, что криптовалюта является угрозой для центрального банка и существующей банковской инфраструктуры. Глядя наперед, Чжэнь заявил, что Китай должен издавать свою собственную криптовалюту.
Заявление Чжэнь, было переведено и размещено на блоге Zerohedge. Он заявил: Криптовалюты пытаются оспорить право суверенного государства выдавать валюту, требуя выдачи валюты на национальном уровне. Китай четко и ясно понимает, что такое криптовалюта, и даже с ней работает. Центральный банк создал научно-исследовательскую группу и Институт цифровых исследований для изучения оцифровки национальных денег. После этих переговоров мы рассчитываем, что под эгидой центрального банка Китая, запустить свою собственную суверенную цифровую валюту как можно скорее, чтобы помочь сохранить лидирующие позиции Китая в развитии цифровых денег.
Цифровые фиатные деньги - это как?
Чжэнь и, возможно другие чиновники Китая, не понимают, что преимущество криптовалют, таких как биткоин, обусловлено его децентрализованным характером. Без децентрализации биткоин и другие криптовалюты становятся уязвимыми для манипуляций со стороны центральных банков, и поэтому спрос на биткоин тогда будет только уменьшаться.
Тем не менее долгосрочные инвесторы, включая Джона Крейси, сохраняют оптимизм в отношении восстановления китайских бирж. Крейзи написал в своем блоге, что переизбрание председателя Китая Си Цзиньпин, который является страстным сторонником свободных рынков, может привести к появлению более эффективным и практических правил для биткоин-бизнеса, инвесторов и пользователей.
Крейси объяснил: С исторической точки зрения, Си Цзиньпин был одни из крупнейших сторонников свободных рынков Китая в течение довольно долгого времени, и я ожидаю продолжения этой тенденции. Но на данных момент, Си Цзиньпин должен обратиться к людям, которые стоят в его Коммунистической партии.Перевод специально для MMGP.RU