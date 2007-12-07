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Финансовые рынки переходят в режим ожидания FOMC

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Финансовые рынки переходят в режим ожидания FOMC
Трамп пригрозил стереть Северную Корею с лица земли, но никто не испугался

Вчерашнее выступление Трампа в ООН по ядерной программе в Северной Корее не стало откровением. Президент сравнил политику Ким Чен Ына с самоубийством и привычно пообещал, что он об этом сильно пожалеет.
Цитата:
"Если мы будем вынуждены защищать себя или своих союзников, нам придется уничтожить Северную Корею... Соединенные Штаты готовы к подобным мерам и способны их реализовать, хотя мы надеемся, что они не потребуются"
- заявил Трамп. Однако никакой конкретики на этот счет не было, а к сотрясениям воздуха рынок уже привык. Кроме того, Пхеньян пока молчит, поэтому инвесторы проявляют разумную осторожность, но все же не находят достаточных оснований для бегства от рисков.

Азиатские фондовые индексы демонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередные рекорды на Уолл-стрит (Dow Jones Industrial Average вчера обновил максимум на уровне 22370,80, Nasdaq тоже немного подрос до 6461.32). Региональные факторы и немного антри-рисковых настроений обусловили снижение австралийского S&P/ASX 200 и южнокорейского Kospi Composite на 0.3% и 0.1% соответственно. Японский Topix к середине дня вышел в ноль, а Hang Seng метался весь день, однако в конечном счете вырос на 0.1%. Фьючерсы на S&P 500 торгуются без изменений в цене относительно вчерашнего закрытия, что указывает на тотальное снижение волатильности перед сегодняшним заседанием FOMC, итогом которого станет объявление решения по ставке.

источник: forexpf.ru
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