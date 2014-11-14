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Карты Skrill и Neteller снова доступны для клиентов из России

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Карты Skrill и Neteller снова доступны для клиентов из России

Платежные системы Skrill и NETELLER снова предоставляют возможность заказа карт Skrill Prepaid MasterCard и NET+ Prepaid MasterCard для клиентов, зарегистрированных в России.

Карты Skrill Prepaid MasterCard и NET+ Prepaid MasterCard могут заказать как новые, так и действующие российские пользователи платежных систем.

Относительно касается комиссионного сбора:
карта Skrill, при наличии VIP-статусов Bronze, Silver, Gold или Diamond, оформляется бесплатно, а без активного VIP-статуса, карту можно заказать за $13;
карту NET+ можно заказать бесплатно, имея статус счета Silver и выше. Пользователям обычных и Бронзовых счетов за оформление карты нужно будет заплатить $13(€10).

Напомним, что в прошлом году Skrill и NETELLER запретили отправку карт в страны, которые не входят в зону SEPA. Теперь ограничение частично снято, и все карты будут действительны на территории Российской Федерации.

Также, всем клиентам Skrill и NETELLER нужно пройти дополнительную верификацию. Причем, пользователи NETELLER должны сделать это до 28 сентября 2017 года.
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