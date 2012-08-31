Опубликовано глобальное исследование криптовалют

Кембриджский университет обнародовал результаты глобального исследования виртуальных валют по состоянию на 2017 год.
Согласно документу, доминирующее положение на крипторынке занимает биткоин. Между тем, если в мае 2015 года на долю «цифрового золота» приходилось 86%, то к марту этого года показатель снизился до 72%, а на данный момент составляет порядка 48%. С июня 2016 года существенный рост продемонстрировали DASH, Ether и Monero.
По оценкам экспертов, число занятых на полный рабочий день в криптоиндуcтрии в мире достигает около 1876 человек, из которых 720 проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 29 – в Европе. При этом количество активных пользователей виртуальных кошельков увеличилось с 2,9 млн в 2013 году до 5,8 млн человек в настоящем году.
По данным исследователей, 52% кошельков обладают встроенными биржевыми функциями. 80% из них предоставляют услуги по обмену национальных фиатных валют на цифровые.
По состоянию на март этого года самая большая доля на рынке принадлежала бирже Bitfinex – 16%.
Основной цифровой валютой, поддерживаемой биржами, кошельками и платежными компаниями, является биткоин. По замечанию специалистов университета, на карте мира майнинговые мощности распределяются неравномерно, значительную долю из них занимают китайские провинции.
В период с 2010 по 2016 годы совокупный доход майнеров расширился с 0,2 млн до 2073 млн долларов.