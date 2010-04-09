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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:29
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 378
Благодарностей: 51
УГ: 11
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ASTiKS Global Partners Company - http://astiks.com/
Я не админ/владелец проекта, "ASTiKS Global Partners Company" добавлен на мониторинг
Старт: 30.09.16
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Описание:
Инвестиционные планы:
Цитата:
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ASTiKS Global Partners Company - надежная инвестиционно-трейдерская компания, успешно работающая с февраля 2017 года.
Вашими инвестициями в компании распоряжаются только профессиональные трейдеры, которые каждый день заключают успешные сделки на всех видах финансового рынка.
Мы работаем только с проверенными и надежными брокерскими компаниями, к которым относятся: БКС Брокер, Открытие Брокер, ЦентроКредит, Телетрейд Групп, Финам Форекс.
Small - 16.8% в месяц
Middle - 18.6% в месяц
Big - 22.48% в месяц
Платёжные системы:
-Payeer
-PerfectMoney
-Bitcoin
-advcash
-OkPay
Мин/Макс вклад:
10$ / 10000$
Реферальная система многоуровневая:
5% - 6% - 7% - 8% - 9% - 10% - 11% - 12% - 13% - 13.5% - 14% - 14.5% - 15% (зависит от структуры)
Выплаты:
инстант
Тех. часть:
SSL, DDoS
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Сегодня, 09:41
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