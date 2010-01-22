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В России установили рекордную стоимость на iPhone X

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Старый Сегодня, 08:29
#1
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
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В России установили рекордную стоимость на iPhone X


Портал Business Insider опубликовал сводную таблицу стоимости iPhone X в разных странах. На первом месте оказалась Россия, где цена на "юбилейный" флагман от Apple начинается от 1390 долларов (или 79 990 рублей).

На втором месте страны Евросоюза, где iPhone X можно будет купить за 1376 долларов. На третьем - Соединенное Королевство (1338 долларов).

В "родной" для гаджета стране, США, его стоимость стартует с 1063 долларов. Это второе место в таблице снизу. Дешевле смартфон будет только в Японии - 1018 долларов.

Цены указаны для 64-гиговой версии iPhone X. На российском сайте Apple уточняется, что смартфон с емкостью 256 гигабайт обойдется в 91 990 рублей.

Напомним, тем, кто не хочет ждать старта предзаказов (в России их прием начнется 27 октября, в продажу смартфон поступит 3 ноября), предлагается приобрести iPhone X за шокирующую цену - два миллиона рублей. По мере приближения дня начала продаж цена снижается. 3 ноября 256-гигабайтную версию по "спецпредложению" можно будет купить уже за 150 тысяч рублей.

З.Ы. Дайте два, пожалуйста!

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Последний раз редактировалось Ratatara; Сегодня в 09:00.
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Asal (Сегодня)
Старый Сегодня, 09:11
#2
Блог-newhyip.com
Форекс-блогер
 
Аватар Asal
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2015
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Re: В России установили рекордную стоимость на iPhone X
Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
Цены указаны для 64-гиговой версии iPhone X. На российском сайте Apple уточняется, что смартфон с емкостью 256 гигабайт обойдется в 91 990 рублей.
1500 баксов, точнее даже больше, за телефон. Вон про ноутбуки все орут что дорого)
__________________
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Старый Сегодня, 09:30
#3
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
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Re: В России установили рекордную стоимость на iPhone X
Всегда будут те кто хочет быть первым, это как болезнь особенно если еще и в кредит берут и потом воду с хлебом употребляют ))))
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