В России установили рекордную стоимость на iPhone X

Портал Business Insider опубликовал сводную таблицу стоимости iPhone X в разных странах. На первом месте оказалась Россия, где цена на "юбилейный" флагман от Apple начинается от 1390 долларов (или 79 990 рублей).
На втором месте страны Евросоюза, где iPhone X можно будет купить за 1376 долларов. На третьем - Соединенное Королевство (1338 долларов).
В "родной" для гаджета стране, США, его стоимость стартует с 1063 долларов. Это второе место в таблице снизу. Дешевле смартфон будет только в Японии - 1018 долларов.
Цены указаны для 64-гиговой версии iPhone X. На российском сайте Apple уточняется, что смартфон с емкостью 256 гигабайт обойдется в 91 990 рублей.
Напомним, тем, кто не хочет ждать старта предзаказов (в России их прием начнется 27 октября, в продажу смартфон поступит 3 ноября), предлагается приобрести iPhone X за шокирующую цену - два миллиона рублей. По мере приближения дня начала продаж цена снижается. 3 ноября 256-гигабайтную версию по "спецпредложению" можно будет купить уже за 150 тысяч рублей.
З.Ы. Дайте два, пожалуйста!
источник