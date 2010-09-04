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Что такое FBC Bitcoin Trust

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Что такое FBC Bitcoin Trust


Предоставление потребителям удобных способов инвестирования в биткоин оказывается очень прибыльным делом. Различные компании уже предоставляют такие услуги, но всегда есть место для дополнительной конкуренции. FBC Bitcoin Trust - это новое канадское предложение от First Block Capital и FrontFundr. Они предоставляют канадским резидентам, трейдерам, инвесторам простой способ инвестирования в криптовалюту без необходимости покупки биткоинов.

Неудивительно, что предприниматели изучают экосистему биткоина для новых возможностей инвестиций. Вместо создания еще одного ICO, запуск инвестиционного фонда имеет гораздо больше смысла. Он будет оценен широкой общественностью, а не просто людьми, которые используют криптовалюту. Мы должны развивать экосистему биткоина, если хотим, чтобы криптовалюта преуспевала, а не просто ловить рыбу из одного и того же пруда снова и снова.

Новое предприятие - это сотрудничество между First Block Capital и FrontFundr. Последняя компания довольно интересная, так как специализируется на онлайн-инвестициях. С FBC Bitcoin Trust аккредитованные инвесторы получат доступ к биткоину не покупая его. Это отличный способ привлечь больше людей к концепции биткоина. Можно только надеяться, что канадская публика проявит большой интерес к этому предприятию в ближайшие месяцы и годы.




Шон Кларк, соучредитель FBC Bitcoin Trust прокомментировал: «Наша команда очень рада представить новые возможности для инвесторов в Канаде. Будучи лидером рынка в криптовалютном пространстве, мы откроем больше дверей и создаем новые инвестиционные возможности. По мере роста спроса на биткоин и другие криптовалюты, нам важно обучить рынок и предоставить доступную возможность для людей в инвестировании».

Что примечательно, так это то, что мало кто слышал о FBC Bitcoin Trust. Команда действительно получила одобрение от регулирующих органов комиссии по ценным бумагам B.C., что является важной вехой. Этот новый фонд является первым зарегистрированным менеджером инвестиционных фондов в Канаде с единственным намерением обеспечить доступ к инвестициям в криптовалюты. Это еще одна хорошая отметка для Канады и биткоина.




В этом году криптовалюта стала еще намного более популярной. Эта популярность в основном обусловлена серьезными криптовалютным ценностям. Этот инвестиционный фонд является новой формой инвестиций и не только для криптовалюты, но и для страны, в которой зарегистрирован фонд. В этом случае инвесторы одновременно проявляют интерес, как к биткоину, так и к Канаде. Приятно видеть, что инвестиционный фонд зарегистрирован в Канаде.

FBT - это открытый инвестиционный фонд, созданный в качестве доверия по законам провинции Британская Колумбия, который был разработан для отслеживания рыночной цены биткоина, за вычетом обязательств и расходов FBT путем инвестирования активов FBT в биткоин. FBT позволит квалифицированным инвесторам эффективно получать воздействие на биткоин без необходимости приобретения, хранения или управления базовыми биткоинами.




Все же одной из основных проблем, которая связана с такими инвестиционными средствами, как всегда, заключается в сохранении средств, но FBC Bitcoin Trust будет заботиться обо всем. Как только активы приобретаются, они смогут быть самостоятельно перемещены соответственно в RRSP или TFSA. Это более приятное развитие для мира криптовалют после всех трудностей пережитых за последние две недели.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
активы, биткоин, инвестиции
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