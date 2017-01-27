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Финансовый регулятор Швейцарии обнаружил признаки мошенничества в E-Coin

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Финансовый регулятор Швейцарии обнаружил признаки мошенничества в E-Coin


В Швейцарии закрыли мошеннический криптовалютный проект

Представители Управления и надзора за финансовыми рынками в Швейцарии рассказали о закрытии криптовалютного проекта E-Coin, который оказался фальшивым. Так же FINMA ведет еще 11 расследований по поводу мошеннических действий с цифровыми средствами.

Материнской компанией мошеннического проекта является QUID PRO QUO на которую было выведено более 4 миллионов долларов от нескольких людей.

В FINMA усмотрели в таких переводах признаки депозитов и такая деятельность должна иметь лицензию, которой у QUID PRO QUO не оказалось.

К тому же E-Coin является фальшивой криптовалютой, так как никакой децентрализованной сети не было, а все данные хранились на серверах ДЦ принадлежащих QUID PRO QUO.

В швейцарском регулятор QUID PRO QUO привели в качестве примера ловушки для инвесторов в быстроразвивающемся, мрачном мире криптовалют

В компании QUID PRO QUO от комментариев отказались.

Перевод специально для mmgp.ru https://www.reuters.com/article/us-s...-idUSKCN1BU0ZT
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