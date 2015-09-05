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МВД РФ закрыли популярный даркнет, который продавал наркотики за биткоины

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МВД РФ закрыли популярный даркнет, который продавал наркотики за биткоины


Популярнейший даркнет RAMP закрыт спецслужбами РФ

МВД РФ сообщили об успешно проведенной операции в ходе которой был закрыт популярнейшая даркнет площадка по продаже наркотических средств за криптовалюту.

Заместитель министра внутренних дел РФ М. Ваничкин заявил, что специальная операция была разработана для обнаружения и ликвидации преступной группировки, которая на интернет ресурсе продавала наркотические средства сильного действия за криптовалюту биткоин. В число продаваемых наркотиков входил и кокаин.

Как именно удалось раскрыть крупнейшую рускоязычную даркнет площадки замминистра не рассказал ссылаясь на закрытую информацию.

В этом году МВД закрыло 1345 интернет ресурсов которые подозреваются в продаже наркотических средств. Всего таких площадок было более 3 тысяч. Администрация RAMP ранее заявляла, что на их площадке каждый 24 часа совершается около 7 тысяч сделок, а прошлогодний оборот превысил 24 миллиарда рублей.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/pravoohraniteli-...darknet-rynka/
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