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Криптобиржа Luno привлекла 9 миллионов долларов инвестиций

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Криптобиржа Luno привлекла 9 миллионов долларов инвестиций


Компания разработчик криптовалютного кошелька и обменника привлекла 9 миллионов долларов инвестиций

Компания Luno главными продуктами которой является биткоин-кошелек с сервисом покупки и продажи криптовалюты объявил о завершении очередного раунда финансирования. В Серии В компании удалось привлечь 9 миллионов долларов, а главным инвестором стал Balderton Capital.

Так же свою долю инвестиций внесли DCG и AlphaCode.

Привлеченные средства будут направлены на расширении рынков для предоставления своих услуг. Потенциально интересным рынков Luno для себя обозначил страны ЕС. Сейчас уже 40 стран могут пользоваться услугами Luno.

Luno хочет предоставлять качественную услугу в сфере хранения криптовалюты и услуг обмена. Представитель Luno отменил, что сейчас выявлена острая нехватка в качественных продуктах с применением криптовалют и они хотят развиваться именно в этой нише.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/britanskij-bitko...h-investitsij/
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Метки
биржа криптовалют, криптовалюта
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