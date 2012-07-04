В Госбюджете-2018 заложен курс свыше 30 грн за доллар

Заложенный в проект закона о государственном бюджете на 2018 год курс 30,1 гривни за 1 доллар должен обеспечить формирование бюджетных расходов вне зависимости от колебания курса валют.
Об этом заявил государственный секретарь Министерства финансов Евгений Капинус, передает "112 Украина".
"У нас на сегодня регулятором в этой сфере является Национальный банк. Национальным банком в соответствии был заложен соответствующий курс – 29,3 гривен за доллар. В среднем по году, 30 гривен за доллар – на конец года", – заявил Капинус.
По его словам, Минфин использует эти показатели поскольку национальным регулятором является НБУ. Однако чиновник подчеркнул, что курс в Украине "не обязательно будет таким".
"Это значит, что мы на него должны формировать соответствующие расходы государственного бюджета для того, чтобы могли их обеспечить", – резюмировал Капинус.
Как сообщал "Обозреватель", накануне Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год". Проект предусматривает рост ВВП Украины на 3%, инфляцию на уровне 7% и дефицит бюджета в 2,4%.
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