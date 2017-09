bizneser Топ Мастер

Xiaomi представила моющий робот-пылесос

Компания Xiaomi пополнила ассортимент товаров для «умного» дома новым роботом-пылесосом Roborock Sweep One. Это улучшенная версия прошлогоднего Mi Robot Vacuum. Как и в прошлый раз, производством занимается компания Roborock, а Xiaomi лишь предлагает устройство через свой фирменный магазин. Roborock Sweep One внешне мало чем отличается от прошлогодней модели. Для перемещения по комнатам всё так же используется лазерный дальномер. Но есть у новинки одно ключевое отличие — возможность влажной уборки.





Roborock Sweep One оснащён большой основной щёткой и дополнительной боковой щёткой. При этом в устройстве используется мощный двигатель, способный создавать давление до 2 000 Па против 1 800 Па у оригинала. Также пылесос может преодолевать препятствия высотой до 2 см.





Небольшие размеры позволяют Roborock Sweep One убирать под мебелью, куда трудно добраться обычным пылесосом.





Одним из ключевых нововведений стала функция влажной уборки. В нижней части девайса размещается резервуар для воды, позволяющий увлажнять салфетку для протирки пола. Полного резервуара хватает на 45-60 минут уборки. При обнаружении ковра пылесос автоматически повышает свою мощность. Также предусмотрены функции уборки по расписанию и в указанных местах. Китайским пользователям доступна возможность управления гаджетом голосом.





Встроенного аккумулятора ёмкостью 5 200 мАч хватает в среднем на 2,5 часа работы или уборку помещения площадью 250 м². При низком заряде пылесос автоматически возвращается на зарядную станцию.



Стоимость Roborock Sweep One с возможностью влажной уборки составляет около $379. Версия без этой функции будет стоить порядка $258.



