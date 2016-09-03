В Нацбанке заявили, что ставки по банковским депозитам уже не покрывают инфляцию

Исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий заявил, что банковские депозиты не должны быть основным источником доходов для населения. В интервью "Украинской правде", Смолий пояснил, что ставки по депозитам во многих банках уже не покрывают инфляцию.
По мнению и.о главы Нацбанка, людям нужно подумать о вложениях, которые могут дать больший доход, чем банковский депозит.
Смолий также отметил, что банки не принадлежат к социальной сфере и не имеют задачи компенсировать инфляцию. Они лишь привлекают средства для дальнейшего кредитования, но уменьшение процентных ставок говорит об отсутствии необходимости в привлечении дополнительных средств от населения.
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