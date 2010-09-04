Инвесторы из ряда стран интересуются украинскими банками — НБУ

Регулятором рассматривается ряд предложений от иностранных инвесторов. Потенциальные инвесторы из разных стран мира консультируются по поводу приобретения украинских банков.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.
Смолий сообщил, что группы инвесторов как консультировались, так и подавали документы на приобретение банков. Он также отметил, что интересуются теми банками, которые сегодня на рынке — нуждающимися в докапитализации и теми, которые уже докапитализированы.
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