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Еще один европейский банк намерен уйти с российского рынка

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Еще один европейский банк намерен уйти с российского рынка

Европейская банковская группа уже начала переговоры о продаже своих активов на рынке РФ. В текущем году акционеры шведской банковской группы Nordea начали переговоры с потенциальными инвесторами о продаже своих активов на российском рынке. Однако скорого выхода с российского рынка, по всей видимости, ожидать не стоит, учитывая пожелания собственников относительно стоимости.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Среди потенциальных покупателей, Локо-банк и Совкомбанк, сообщают источники.

По данным отчетности, по состоянию на 1 августа, на балансе банка находились кредиты на общую сумму 116,3 млрд руб (по текущему курсу Центробанка РФ). По итогам второго полугодия активы Nordea составляли 210,7 млрд руб. Большая часть активов банка приходится на корпоративный кредитный портфель, поскольку банк закрыл свой розничный бизнес.

Nordea присутствует на рынке РФ с 2006 года. Тогда группа приобрела Оргрэсбанк.

Среди других банков, которые приняли решение покинуть российский рынок с наступлением кризиса, Morgan Stanley, Barclays, Handelsbanken, Swedbank, Santander, RBS и другие.

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Метки
банк, новости
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