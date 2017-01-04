Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,110 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Курс биткоина может снова просесть до $3 тысяч из-за запрета майнинга в Китае

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:50
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар forfor
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,844
Благодарностей: 186
УГ: 12
КП: 0.162
подарки
Курс биткоина может снова просесть до $3 тысяч из-за запрета майнинга в Китае

Курс первой криптовалюты может снова просесть до $3 тысяч за монету на фоне подтверждения слухов по запрету майнинга в Китае

"В ближайшее время мы можем стать свидетелями лавинообразного падения курса биткоина до уровня $3 тысячи за монету и мощную волну покупок последующую за касанием этой отметки. Произойдет это в случае подтверждения слухов о запрете майнинга в Китае", - говорит независимый криптотрейдер Кир Келевра.

Напомним, что сейчас начинают распространятся слухи о запрете майнинга в Китае. Пока не ясно, каким образом правительство КНР намерено имплементировать подобного рода запреты.

Однако можно предположить, что подобного рода регуляция вызовет краткосрочное снижение курса биткоина с высокой долей вероятности до уровня предыдущей просадки.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
forfor вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китай может изолировать узлы и пулы майнинга от глобальной сети Биткоина polym0rph Новости криптовалют 1 Сегодня 00:04
Курс Биткойна упал на фоне запрета криптовалютных бирж в Китае Prezident Новости криптовалют 3 18.09.2017 02:17
Курс Ethereum стремится вниз после запрета ICO в Китае и Южной Кореи Lonsdayl Горячие новости криптовалют 0 04.09.2017 20:28
Курс биткоина подскочил выше пяти тысяч долларов ttxz Горячие новости 6 03.09.2017 15:24
Курс биткоина снова превысил $1000 Сергей Горин Новости криптовалют 2 03.02.2017 21:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар impressed85
Bloomberg назвал экономику Украины самой слабой в мире
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Volkswagen признал вину в подтасовке данных о выхлопных газах
От назаревич в разделе «Экономические преступления»
Аватара нет
Министерство финансов России заморозит зарплаты государственным служащим
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар July
Allhyipmon.ru - Сервис - проверка HYIP на всех мониторингах
От July в разделе «Реферальные и страховые предложения»
Аватар virvad
insight - www.investcorp.com
От virvad в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Минфин не смог одолжить деньги на внутреннем рынке
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,110
Тем
489,645
Сообщений
12,196,889

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram