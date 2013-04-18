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Семь причин закрытия бирж биткоина в Китае

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#1
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Семь причин закрытия бирж биткоина в Китае


Китайский профессор Ян Дун (Yang Dong) назвал 7 причин почему по его мнению китайское Правительство закрыло биржи.

Следует заметить, что это исключительно мнение китайского Профессора, а не официальная точка зрения и позиция китайского Правительства

1. Отсутствие лицензирования.

Китайские биткойн биржи не лицензировались китайским регулятором. Тем не менее, через биржи проходили крупные денежные суммы, которые оставались вне контроля государства. В любом государстве финансовая деятельность и деятельность бирж, в которых вовлечены крупные денежные потоки подлежит тщательному контролю и лицензированию. Отсутствие лицензирования поощряет вседозволенность и многочисленные злоупотребления.

2. Природа биткойна.

Профессор поставил под сомнение природу биткойна, а именно его конечную ограниченность выпуском определенного числа монет. Он считает, что код биткойна можно легко подделать и выпускать сколько угодно монет, что будет влиять на курс биткойна. Еще одной проблемой является то, что природа ценообразования биткойна не ясна, курс не возможно предсказать и он ни чем не обеспечен. За биткойном не стоит реальная стоимость.

3. Отмывание денег.

Так как платежи биткойна не имеют границ, то биткойны можно легко ввозить и вывозить из страны, избегая таможенного контроля и нарушая валютное законодательство. Государство не может контролировать вывод биткойнов за пределы своей территории.

4. Финансовые пирамиды.

Из-за своей анонимности биткойн используют многочисленные мошенники и создатели финансовых пирамид.

5. Манипулирование рынком.

Любой, кто имеет большое количество биткойнов может манипулировать рынком. Центробанки государства контролируют свои национальные валюты. Биткойн же контролируют крупнейшие держатели этой криптовалюты. Они могут поступить по своему усмотрению и люди не могут прогнозировать их действия и поступки, а следовательно курс криптовалюты нельзя спрогнозировать.

6. Безопасность.

Профессор сомневается в безопасности криптовалютных бирж, да и самих переводов в биткойн.

7. Популярность биткойна в даркнете.

Из-за своей анонимности биткойн широко пользуется в даркнете для осуществления сомнительных сделок мошенниками разного вида и национальной принадлежности.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://bits.media/news/sem-prichin-...koina-v-kitae/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59c17ab9a04dc
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