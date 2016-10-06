Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,106 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Обратная сторона популярности криптовалют. Убийство за биткоины

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:16
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 1,084
Благодарностей: 288
УГ: 1
КП: 0.128
Обратная сторона популярности криптовалют. Убийство за биткоины


В турецком городе убили за биткоины

В Турции произошло первое убийство человека из-за желания украсть биткоины. В городе на юге Турции, Анталии правоохранительные органы провели специальную операцию в ходе которой задержали четверых подозреваемых в убийстве человека и хищении криптовалюты.

15.08.17 в провинции Анталья был найден труп молодого человека. В ходе расследования было выяснено, что найденному 22 года и звали его Щюкрю Мерт Эрсой. Найдено тело в автомобиле.

Четверо задержанных были знакомы с жертвой и вымогали криптовалюту биткоин эквивалентную 60 тысячам долларов. После того как они задушили жертву они украли у него смартфон и хотели получить доступ к криптовалютному кошельку, однако смартфон был заблокирован отпечатком пальца. Взломать смартфон подозреваемым не удалось.


Власти Турции призывают с осторожность относиться к таким активам как криптовалюты, ведь для многих, а особенно для злоумышленников они являются лакомым кусочком.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/v-turetskoj-anta...-za-bitkoinov/
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

СВЕЖАЯ ИНФА О ГОРЯЧИХ ПРОЕКТАХ + РЕФБЭК!
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Kra100 на форуме  
Ответить
Метки
криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обратная сторона модных ипотечных трендов: рефинансирование veranika55 Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.07.2017 00:02
Скамер собирает биткоины на убийство Дональда Трампа Анна Чернобай Политика и экономика 14 08.12.2016 17:10
Обратная сторона технократии moskva Новости в мире финансов и инвестиций 2 07.11.2016 22:26
Рост популярности криптовалют в Украине Anavuajna Новости криптовалют 0 06.10.2016 15:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TTLuck2017
Южноафриканский стартап Digital Cabinet привлекает средства для масштабирования
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Nefedoni
i-vteme.com - i-vteme
От Nefedoni в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MonitoringFF
fermerok.net - FermerOK
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ForexTrust - www.forextrust.info
От besic в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Российским банкам разрешили следить за сотрудниками
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар AlexBar
Reallypaying - Reallypaying.com
От AlexBar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
423,106
Тем
489,624
Сообщений
12,196,618

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram