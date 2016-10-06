Обратная сторона популярности криптовалют. Убийство за биткоины

В турецком городе убили за биткоины
В Турции произошло первое убийство человека из-за желания украсть биткоины. В городе на юге Турции, Анталии правоохранительные органы провели специальную операцию в ходе которой задержали четверых подозреваемых в убийстве человека и хищении криптовалюты.
15.08.17 в провинции Анталья был найден труп молодого человека. В ходе расследования было выяснено, что найденному 22 года и звали его Щюкрю Мерт Эрсой. Найдено тело в автомобиле.
Четверо задержанных были знакомы с жертвой и вымогали криптовалюту биткоин эквивалентную 60 тысячам долларов. После того как они задушили жертву они украли у него смартфон и хотели получить доступ к криптовалютному кошельку, однако смартфон был заблокирован отпечатком пальца. Взломать смартфон подозреваемым не удалось.
Власти Турции призывают с осторожность относиться к таким активам как криптовалюты, ведь для многих, а особенно для злоумышленников они являются лакомым кусочком.
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По материалам https://forklog.com/v-turetskoj-anta...-za-bitkoinov/