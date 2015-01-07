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Российские бизнесмены хотят в Приднестровье создать майнинговые фермы

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Российские бизнесмены хотят в Приднестровье создать майнинговые фермы


В Приднестровье парламентарии рассматривают варианты постройки майнинговых ферм за российские инвестиции

Учредитель фирмы "Русский экспорт" И. Чайка рассказал, что властями Приднестровья сейчас рассматриваются предложения по поводу постройки майнинговых ферм на территории своей непризнанной республики. Постройка вероятно будет за счет российского капитала.

Сейчас власти республики направленно смотрят на развитие информационных технологий. Основными направлениями рассматривают криптовалюты и блокчейн-стартапы. Власти считают, что у их республика находится на высоких позициях роста популяризации интернета, а стоимость электроэнергии весьма мала. Это два основных составляющих для постройки рентабельных майнинговых ферм.

Власти Приднестровья уже приняли законы по криптовалютам, что даст полное официальное функционирование майнинговых ферм.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/vlasti-pridnestr...-kriptovalyut/
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криптовалюта, майниг криптовалюты
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