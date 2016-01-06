Торговая активность в Китае возрастает не смотря на решение запретить биржи



Ранее CCN сообщал, что китайские финансовые регуляторы, скорее всего, введут общенациональный запрет на внебиржевые и одноранговые торговые платформы (P2P) в ближайшие недели. Западные информационные издания, включая "Уолл Стрит Джорнал" сообщили, что строгие правила, применяемые к биткойн-биржам и внебиржевым рынкам могут распространяться и на майнеров, таких как Bitmain.



Ограничатся ли китайские власти простым объявлением торговли биткойн с помощью любых средств незаконной или внесут в черный список домены всех внебиржевых площадок и P2P торговые платформы остается пока неясным. Подобно запрету, введенному на Google и социальные медиа-платформы, такие как Facebook и YouTube, китайское правительство может запретить домены через свой брандмауэр и эффективно регулировать торговлю P2P, так как использование VPN запрещено в Китае.



Но, независимо от усиливающегося регулирования и ограничения на торговлю биткоинами и их использование китайским правительством, торговая активность растет быстрыми темпами. Внебиржевые площадки и биржевые торговые платформы P2P, такие как Coin Dance показали, что еженедельные объемы торговли LocalBitcoins значительно выросли после введения общенационального запрета на биржи биткоинов. На протяжении последних нескольких дней, еженедельные объемы торгов на LocalBitcoins выросли. На этой недели платформа зафиксировала объем торгов в $74 млн.







По данным Bitcoin.com азиатские внебиржевые торговые площадки по торговле биткойн, такие как Richfund.pe также зафиксировали увеличение торгов по паре CNY/BTС за прошедшую неделю. В докладе, Bitcoin.com далее отмечалось, что аналитики, обладающие инсайдерскими знаниями, подозревают региональных внебиржевых поставщиков услуг, таких как Richfund.pe в обработке значительно большего количества биткоинов по сравнению с внебиржевыми торговыми платформами в Китае.



“Мы предоставляем 1000-5000 BTC крупным внебиржевым площадкам в Китае, Корее, Камбодже, Гонконге и Тайване”, - сказал Bitcoin.com.



Уже, многие трейдеры перешли из китайских биткойн-бирж на японский рынок криптовалют. Решение китайского Правительства изолировать страну от глобального рынка биткоинов приведет только к тому, что существующие трейдеры уйдут на близлежащие рынки, такие как Япония, Гонконг и Южная Корея. Трейдеры, которые пытаются уйти от политики "знай своего клиента" (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), применяемыми в Японии и Южной Корее будут просто использовать региональные внебиржевые платформы, такие как Richfund.pe.



В прошлом году, когда китайское Правительство и Центробанк - Народный банк Китая начали эффективно регулировать свой местный биржевой рынок биткойна. Аналитики объяснили, что китайское правительство надеется предотвратить действия трейдеров по переходу к нерегулируемым внебиржевым и P2P рынкам, потому что их значительно сложнее регулировать из-за отсутствия KYC и AML систем.



Тем не менее, репрессии в отношении местных биткоин-бирж, которые выполнили просьбы китайского Правительства и активно применяют KYC и AML системы, будут способствовать дальнейшему увеличению спроса на внебиржевые и P2P платформы, как отмечают аналитики, такие как крупный биткойн инвестор и научный редактор Adamant Тур Димистер.



Большинство китайских биткойн бирж и поставщиков услуг по-прежнему остаются оптимистичными, надеясь что китайское правительство ожесточило регулирование биткоин-рынка с целью внедрения программы лицензирования торговых площадок по торговле биткойн в будущем, чтобы создать более стабильные и регулируемые биткойн-биржи. Тем не менее, план Правительства запретить внебиржевые рынки и рынки P2P только увеличит спрос на подпольные торговые площадки, что не будет выгодно как для правительства, так и для китайской биткоин-индустрии.



Специально для mmgp.ru

По материалам Несмотря на планы китайского Правительства и местных финансовых регуляторов запретить обмен биткоинов на биржевых и внебиржевых рынках, торговля биткойнами в регионе постоянно растет.Ранее CCN сообщал, что китайские финансовые регуляторы, скорее всего, введут общенациональный запрет на внебиржевые и одноранговые торговые платформы (P2P) в ближайшие недели. Западные информационные издания, включая "Уолл Стрит Джорнал" сообщили, что строгие правила, применяемые к биткойн-биржам и внебиржевым рынкам могут распространяться и на майнеров, таких как Bitmain.Ограничатся ли китайские власти простым объявлением торговли биткойн с помощью любых средств незаконной или внесут в черный список домены всех внебиржевых площадок и P2P торговые платформы остается пока неясным. Подобно запрету, введенному на Google и социальные медиа-платформы, такие как Facebook и YouTube, китайское правительство может запретить домены через свой брандмауэр и эффективно регулировать торговлю P2P, так как использование VPN запрещено в Китае.Но, независимо от усиливающегося регулирования и ограничения на торговлю биткоинами и их использование китайским правительством, торговая активность растет быстрыми темпами. Внебиржевые площадки и биржевые торговые платформы P2P, такие как Coin Dance показали, что еженедельные объемы торговли LocalBitcoins значительно выросли после введения общенационального запрета на биржи биткоинов. На протяжении последних нескольких дней, еженедельные объемы торгов на LocalBitcoins выросли. На этой недели платформа зафиксировала объем торгов в $74 млн.По данным Bitcoin.com азиатские внебиржевые торговые площадки по торговле биткойн, такие как Richfund.pe также зафиксировали увеличение торгов по паре CNY/BTС за прошедшую неделю. В докладе, Bitcoin.com далее отмечалось, что аналитики, обладающие инсайдерскими знаниями, подозревают региональных внебиржевых поставщиков услуг, таких как Richfund.pe в обработке значительно большего количества биткоинов по сравнению с внебиржевыми торговыми платформами в Китае.“Мы предоставляем 1000-5000 BTC крупным внебиржевым площадкам в Китае, Корее, Камбодже, Гонконге и Тайване”, - сказал Bitcoin.com.Уже, многие трейдеры перешли из китайских биткойн-бирж на японский рынок криптовалют. Решение китайского Правительства изолировать страну от глобального рынка биткоинов приведет только к тому, что существующие трейдеры уйдут на близлежащие рынки, такие как Япония, Гонконг и Южная Корея. Трейдеры, которые пытаются уйти от политики "знай своего клиента" (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), применяемыми в Японии и Южной Корее будут просто использовать региональные внебиржевые платформы, такие как Richfund.pe.В прошлом году, когда китайское Правительство и Центробанк - Народный банк Китая начали эффективно регулировать свой местный биржевой рынок биткойна. Аналитики объяснили, что китайское правительство надеется предотвратить действия трейдеров по переходу к нерегулируемым внебиржевым и P2P рынкам, потому что их значительно сложнее регулировать из-за отсутствия KYC и AML систем.Тем не менее, репрессии в отношении местных биткоин-бирж, которые выполнили просьбы китайского Правительства и активно применяют KYC и AML системы, будут способствовать дальнейшему увеличению спроса на внебиржевые и P2P платформы, как отмечают аналитики, такие как крупный биткойн инвестор и научный редактор Adamant Тур Димистер.Большинство китайских биткойн бирж и поставщиков услуг по-прежнему остаются оптимистичными, надеясь что китайское правительство ожесточило регулирование биткоин-рынка с целью внедрения программы лицензирования торговых площадок по торговле биткойн в будущем, чтобы создать более стабильные и регулируемые биткойн-биржи. Тем не менее, план Правительства запретить внебиржевые рынки и рынки P2P только увеличит спрос на подпольные торговые площадки, что не будет выгодно как для правительства, так и для китайской биткоин-индустрии.Специально для mmgp.ruПо материалам https://www.cryptocoinsnews.com/chin...n-otc-markets/

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